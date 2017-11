Redacción AGN

Ciudad de Guatemala, 14 nov (AGN).- El Gobierno de Guatemala lanzó hoy, a través del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), el Portal de Datos Abiertos con información estatal que puede ser utilizada y consultada por todos los sectores del país como parte de la transparencia fiscal.

Los datos disponibles en este portal son el Presupuesto General de 2017, que incluye el Proyecto de Presupuesto 2018, listado geográfico de obras y base formulación 2018.

Además de la ejecución presupuestaria 2017 de forma mensual, así como información sobre los presupuestos municipales 2016 y 2017 (ingresos y egresos y los aportes constitucionales 2017 que se realizan de forma mensual a cada Municipalidad del país), explicó el Minfin.

También, el usuario podrá ubicar datos que se refieren a las contrataciones y adquisiciones del Estado, como los concursos deGuatecompras publicados durante 2016 y 2017.

El Portal de Datos Abiertos fue desarrollado con el propósito de impulsar la transparencia fiscal y la rendición de cuentas, facilitar el derecho humano de buscar, recibir y difundir información, para que sirvan de fuentes de información para análisis especializados por parte de la población, además de dar cumplimiento al compromiso de Gobierno Abierto de crear esta herramienta que propicie la participación ciudadana y la auditoría social.

En la presentación de este programa, el ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada, enfatizó en la necesidad de continuar con acciones que apunten a la transparencia y, sobre todo, que permitan presentar la información que genera la cartera del tesoro, como una herramienta que sirva para la auditoría social y la rendición de cuentas en el país.

Dentro de los próximos pasos está el mantener la actualización periódica de la información y obtener retroalimentación sobre lossets de datos en el Comité de Usuarios de Datos Abiertos del Minfin.

Así mismo, determinar la demanda de información adicional y desarrollar nuevas herramientas o aplicaciones tecnológicas, como los teléfonos móviles.

La información puede ser consultada en https://datos.minfin.gob.gt, la cual fue realizada con el apoyo de Red Ciudadana.

Open Data: Es una filosofía y práctica que persigue que determinados tipos de datos estén disponibles de forma libre para todos, sin restricciones de derechos de autor, de patentes o de otros mecanismos de control.

Principios de Datos Abiertos: completos, primarios, oportunos/actualizados, accesibles, procesables (automáticamente), no discriminatorios, en formatos no propietarios y no sujetos a licencias o derechos de propiedad (uso libre).