Amafredo Castellanos/Foto: COG

Ciudad de Guatemala, 11 sep (AGN) – Jorge Vega, el orgullo de Jocotenango, Sacatepéquez, conquistó una nueva presea mundial para Guatemala, producto de su disciplina, trabajo y sacrificio, los cuales día a día cumple como un gesto de amor y entrega por los colores de su bandera. Hoy los guatemaltecos nos honramos de sus resultados.

Un comunicado del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) informó de la hazaña: La ciudad de Szombathely, Hungría, ha visto consagrarse al gimnasta guatemalteco Jorge Vega; esta vez consiguió la medalla de plata en la final de salto al potro de la Copa del Mundo Challenge de la FIG.

Hace un año, Vega logró oro en suelo y bronce en salto; hoy se quedó con una plata que deja un buen sabor de boca, puesto que la pelea fue con el múltiple medallista mundial rumano Marian Dragulescu, quien se quedó con el oro gracias a una puntuación de 14.783.

El guatemalteco, que viajó a Europa con el apoyo del Comité Olímpico Guatemalteco, alcanzó la plata con una rutina digna de un 14.499 (fue quinto en la clasificación), y el bronce fue para el finlandés Heikki Saarenketo, con 14.199.

“Ayer (sábado) me quedé con un sexto puesto (en la final de suelo); feliz, pero no satisfecho y me quedé sentido, porque sé que pude hacerlo mejor. Hoy desperté con ganas de volar y de ver mi bandera en lo alto. Les puedo decir que estoy orgulloso de esta plata y de compartir podio con la leyenda: 10 veces campeón mundial, 12 veces campeón de Europa y creador del doble de frente con medio giro en salto, Marian Dragulescu”, resaltó Vega.

Previo a su participación en Hungría, Vega expresó: “Quiero hacer un buen papel en las copas del mundo para que la gente sepa que tal vez tengo una mínima posibilidad, pero que la tengo, y llegar al Mundial e intentar acercarme a los mejores 20”.

Este ha sido un buen año para el gimnasta guatemalteco, bronce en la final de suelo del Festival Deportivo en Guatemala, y quien se adjudicó un oro y un bronce en el Panamericano de Especialistas en Perú.

Tras su participación en Szombathely, el triple campeón panamericano se traslada a París, Francia, donde competirá en el FIG World Cup Challenge 20th del 13 al 18 de septiembre; luego volverá a Guatemala y, acto seguido, viajará a Montreal, Canadá, donde se desarrollará la 47a. Copa Mundial de Gimnasia Artística, del 26 de septiembre al 10 de octubre.