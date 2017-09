Tomado de Prensa Latina (PL)

Quito, 10 sep (PL) La capital ecuatoriana se prepara hoy para acoger la Conferencia Internacional Innovative Smart Grid Technologies Latin América (TSGT-LA 2017), que centrará su agenda en fomentar la transferencia tecnológica y el desarrollo de proyectos de investigación en la región.

El evento, previsto del 20 al 22 de septiembre, tiene como tema central: ‘Oportunidades y Desafíos de la Industria Eléctrica hacia la Integración de Sistemas Inteligentes de Gestión de Energía’.

La cita apunta hacia establecer un espacio para el intercambio de experiencias entre la industria y la academia y constituye espacio de exposición de avances tecnológicos, mediante una feria.

Conferencias sobre operación y control de redes y sistemas inteligentes de gestión de energía, integración de energía renovable en la red, estabilidad de sistemas de potencia, respuesta y gestión de demanda, dispositivos de almacenamiento, medición inteligente, tecnologías de información, procesamiento de señales, control inteligente, ocupan la agenda.

De manera paralela se llevará a cabo el Tercer Congreso Internacional I+D+i en Sostenibilidad Energética, organizado por el Ministerio ecuatoriano de Electricidad y Energía Renovable, a través del Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables, según adelantó la Agencia de Noticias Andes.

Con ponentes avalados por instituciones públicas y privadas, gobiernos internacionales y empresas locales y multinacionales, Iner I+D+i 2017 prevé temas referentes al estudio de la eficiencia energética y energías renovables en cuatro ámbitos: Hábitat, Movilidad, Industrias y Producción de Energía.

El espacio pretende posicionar los logros de Ecuador en temas energéticos y enriquecer los conocimientos orientados a la diversificación de fuentes generadoras de energía y optimización de procesos de gestión y consumo de recursos energéticos.

El Institute of Electrical and Electronics Engineers y el Capítulo PES (Power Energy and Society) Ecuador organizan el encuentro.