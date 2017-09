Marlyn Valdez/Foto: Marvin García

Antigua Guatemala (Sacatepéquez)/Ciudad de Guatemala, 7 sep (AGN) – El vicepresidente Jafeth Cabrera se pronunció en firme apoyo al presidente Jimmy Morales por la acción legal que se promueve en su contra y advirtió fallas en el proceso por injerencias sobre las instancias involucradas. Ante esto, pidió respeto a las mismas.

“Nosotros lo que esperamos es que se respeten las instancias, que es lo que está fallando en el país. Hay juicios de valor diciéndole a los diputados qué es lo que tienen que hacer, por parte de la señora fiscal”, dijo el vicemandatario.

En declaraciones a periodistas en la colonial ciudad tras un acto conmemorativo por el 196 aniversario de la Independencia, también consideró “espurio” el motivo por el que se está acusando y juzgando al presidente Morales.

Recordó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dictó una medida contra el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), por falta de informes en el tema de financiamiento, ante lo cual cuestionó que: “Si ya sancionaron al FCN con una medida que es eminentemente administrativa, no sé por qué lo están volviendo penal”.

El Vicepresidente también hizo ver que en los últimos días salieron varios casos sobre financiamiento ilícito, “implementando pruebas que no existen”.

De ahí que insistió en su postura de apoyo al presidente Morales: “Lo que estoy haciendo es apoyar al señor Presidente, y estoy dispuesto a seguir trabajando con él y vamos a terminar juntos la presidencia”, afirmó.

“Gracias a Dios -agregó-, me he preparado toda mi vida para servir al pueblo de Guatemala, le he dejado mi sudor en salud, en educación y eso es lo que vamos a seguir haciendo”.

Ratificó en la última parte de sus declaraciones: “vamos a seguir apoyando al señor Presidente porque lo están juzgando espuriamente, con un cargo que no existe y que no debiera de tratarse, en este momento, de una situación de supuestos financiamientos cuando ya el Tribunal Supremo Electoral había dictaminado una medida”.