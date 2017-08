Colaboró en esta nota: Elmer Telón Galdámez, periodista de AGN. Entrevista realizada por Amafredo Castellanos, periodista de AGN/Fotos Leonel Jiménez

Ciudad de Guatemala, 30 ago (AGN).- Levantar el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y la red hospitalaria guatemalteca, trabajar con transparencia, transmitir confianza a los médicos de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios, los más grandes del país y a los organismos internacionales que colaboran con el país son algunos de las prioridades que se ha planteado el doctor Carlos Soto, quien fue nombrado como nuevo ministro de esta cartera en el Gabinete de Gobierno del presidente Jimmy Morales.

Durante una entrevista con la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), el funcionario habló de los desafíos y explicó cómo llega al cargo a propuesta del mandatario.

¿Cómo se da este nombramiento, cómo fue formulada la propuesta por el señor presidente?

El señor Presidente me habló hace dos días y me propuso ser ministro de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). Creo que es una cuestión de mucha importancia para mi persona, yo he luchado siempre por la salud de los guatemaltecos, he sido director del Hospital Roosevelt durante cuatro años, me pidieron que levantara esa nave, y la levanté, ahora voy a levantar el MSPAS con la ayuda de mi equipo y con la ayuda de Dios.

¿Hubo alguna condición especial de parte del Presidente al momento de invitarle a colaborar en este cargo?

No, de ningún tipo, ninguna condición del Presidente ni del Vicepresidente (Jafeth Cabrera). Pienso que llego al cargo con la libertad de actuar, mi compromiso como he dicho siempre es con el pueblo de Guatemala para brindarles salud, es un obligación ciudadana, por lo que les suplico me apoyen, porque voy a apostar por eso, voy a luchar porque los hospitales estén bien, esa es mi prioridad, los hospitales, y levantar el primer y segundo nivel de atención en salud.

¿Cómo ve la decisión del presidente Morales de tener el tema de salud pública como una prioridad de Gobierno?

Siempre he dicho que la salud pública es una prioridad y un compromiso que no es político. Me refiero a no politizar el tema de la salud, creo que eso debemos entenderlo todos, tenemos que ir en una dirección, en un mismo sentido y en un mismo barco, voy a seguir luchando, mi interés es por el pueblo de Guatemala, para ellos voy a estar para servirles.

¿Qué es lo más urgente que espera lograr en este momento al hacerse cargo del MSPAS?.

La red hospitalaria ha estado en un abandono parcial, todos los directores son compañeros míos y hemos estado trabajando juntos en los últimos tres años, tengo un compromiso de ayudarlos, hay que levantar la red hospitalaria de salud, desfogar los hospitales, tanto el San Juan de Dios como el Roosevelt para que estos se queden trabajando como centros de atención especializada. Vamos a empezar de inmediato, aquí no hay tiempo, aquí tuvimos que empezar ayer, yo ahora me voy al ministerio para poder empezar a arreglar estos temas.

¿Los principales retos o prioridades de su visión además de lo que ya ha manifestado?

Los retos inmediatos son atender a la población, abordar el tema de la nutrición que es uno de los temas tan cuestionado, para ello vamos a tener que trabajar en conjunto con otras instituciones y hay que demostrar a la gente que se pueden hacer las cosas bien. La transparencia es una de las cosas que tenemos que demostrar, estamos totalmente en contra de la corrupción y vamos a defender ese punto a como dé lugar. Afortunadamente, siempre cuento esta pequeña historia, que mi padre fue ministro de de Salud y desde pequeños nos ha enseñado que el dinero ajeno no se toca, y menos el dinero que es sagrado, el del pueblo.

¿En cuanto a su equipo de colaboradores, los viceministros?

Está nombrado el tercer viceministro, doctor Mario Figueroa, un hombre comprometido y conocido por los directores de hospitales, él fungió como viceministro de hospitales, en su tiempo estuvieron muy bien atendidos, puedo decirle que tuvimos un apoyo importantísimo, creo que con él vamos a caminar de la mano y vamos a lograr levantar la red hospitalaria en un tiempo corto. Para ello vamos a al equipo que nos acompañará en los próximos días, tenemos que buscar al mejor equipo posible.

¿Los hospitales de referencia San Juan de Dios y Roosevelt están pasando por momentos difíciles por circunstancias sociales, acciones inmediatas a tomar en este tema?

Esto hay que resolverlo rápido, mi posición la conocen, no la voy a repetir va a ser la misma, voy a ir a hablar con los médicos del Hospital Roosevelt y San Juan de Dios, hay que transmitirles confianza a ellos sobre cómo se van a dar las cosas, y posteriormente yo voy a dar la información de cuáles son las acciones inmediatas a tomar en ambos hospitales.

¿Sobre las consultas externas?

Tenemos que abrir las consultas externas porque la atención de los pacientes tiene que ser importante y rápida, pero tengo que hablar con ellos para que conozcan qué vamos a hacer y cómo vamos a actuar.

Respecto a la colaboración de la comunidad internacional, la cual ha colaborado con este Gobierno en tema de hospitales, equipo médico y medicinas, hay respaldo de OPS, cuál es su mensaje?

Decirles que tengan confianza. La mayoría de ellos me conocen, conocen mi actuar, siempre he pensado que en estos temas vamos a necesitar más de ellos, yo no voy a descubrir el agua azucarada, el agua azucarada ya está descubierta, entonces voy a apoyarme muchos en ellos, en los temas que ellos realmente manejan para transpotarlos e implementarlos en Guatemala.

Algo más, padre e hijo ministro de Salud.

Así es, mi padre fue ministro de Salud en el primer gobierno democrático, un gran ministro allí está mi viejito todavía vivo, no lo voy a defraudar.