Ciudad de Guatemala, 30 ago (AGN) – Un grupo de 11 empresarios canadienses del sector agroexportador de Canadá participó hoy en el Business Opportunity Day, en donde buscarán oportunidades de negocios con 30 Mipymes guatemaltecas de productores, exportadores y cooperativas, informó una fuente oficial.

Los empresarios canadienses tienen como objetivo encontrar proveedores en agro exportaciones como fruta y vegetales frescos o fruta congelada, informó el Ministerio de Economía de Guatemala, por medio de un comunicado.

Asimismo -indica el informe-, buscan adquirir productos diferenciados como café, cardamomo, nueces orgánicas, miel, azúcar, panela y especias, así como alimentos procesados, entre los que se mencionan jaleas, mermeladas, pulpa de frutas y snacks saludables.

La actividad, que tendrá lugar en Hotel Intercontinental, ofrecerá además de 130 citas de negocios preestablecidas, un área de exposición de los patrocinadores oficiales del evento, degustación de los cafés regionales de Guatemala y la presentación de conferencistas internacionales expertos en el mercado canadiense quienes brindarán a los participantes los lineamentos y oportunidades para hacer negocios en el mercado canadiense.

La misión, organizada por la Cámara de Comercio Guatemalteco Canadiense

–CanCham– contó con el apoyo de la Oficina de Facilitación al Comercio de Canadá, TFO Canadá y del Programa al Comercio Exterior y la Integración BID 2094/OC-GU, del Ministerio de Economía, quien aportó recursos para financiar los boletos aéreos de los compradores.

La delegación está conformada por: Arc en Ciel Produce Inc., Caribbean Specialty Herbs, Globimpex Inc., Beyond Ventures Group, Grace Food Canada Inc., Green Bean Coffee Imports, M&M Twins Limited, Manley Sales, Rosell & Turnel Import & Export Ltd., Seven Seas Dba Tom Lange Canada y Twisted Leave.

Nikki Bahr, presidenta de CanCham Guatemala, dijo: “Nos sentimos orgullosos de facilitar el crecimiento de comercio exterior para agroexportadores hacia el Canadá auspiciando esta misión de compradores canadienses a visitar el país, en el marco de nuestra agenda comercial”.

La presidenta de CanCham agregó que la misión representa un esfuerzo más en el camino para incrementar el comercio exterior de Guatemala hacia Canadá y superar el 9% de crecimiento interanual que se ha registrado en los últimos años.

Cifras

Las exportaciones de productos guatemaltecos hacia Canadá crecieron entre 2015 y 2016 un 52.67% al pasar de US$232.2 millones a US$354.5 millones.

Las importaciones en el mismo período citado retrocedieron 4.3% al pasar de US$94.9 millones a US$90.7 millones.

Canadá es uno de los países con los que la balanza comercial es positiva para Guatemala.