Foto: Carlos Jacinto

Ciudad de Guatemala, 23 ago (AGN) – El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, viajará este jueves a Nueva York (EEUU) con el fin de solicitar ante la ONU un mayor apoyo para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia, bajo un nuevo modelo, frente a la amenaza del crimen organizado trasnacional y el terrorismo, informó una fuente oficial.

“El presidente Jimmy Morales impulsa un nuevo modelo para garantizar la gobernabilidad y la seguridad integral de los guatemaltecos”, dijo Heinz Hiemann, portavoz presidencial al tiempo de indicar que para el efecto se reunirá con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.

El funcionario indicó que la aclaración se hacía ante rumores y comentarios que surgieron desde la noche del martes.

Advirtió que los términos específicos del planteamiento que se hará al secretario general de la ONU se podrán exponer una vez éstos se hayan hecho de manera directa y oficial, el mismo viernes.

Insistió en que la petición que se lleva está enfocada en el fortalecimiento de las instituciones como tales, las cuales no deben depender de una persona.

“En materia de seguridad contempla solicitar a la ONU un mayor apoyo para el fortalecimiento de las instituciones nacionales encargadas de la inseguridad, la investigación criminal y la lucha contra la impunidad”, explicó.

El nuevo modelo -dijo- tiene como objetivo luchar frontalmente contra el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, las extorsiones, el secuestro y trafico ilegal de armas de fuego de la cual hemos sido víctimas todos los guatemaltecos.

En este sentido, subrayó que: Las instituciones democráticas y sobre todo las vinculadas a la seguridad y la justicia, deben fortalecerse lo antes posible para poder enfrentar las grandes amenazas del crimen organizado tanto nacional como transnacional.

Recordó: Guatemala en los últimos meses ha sido víctima de ataques sistemáticos que atentan contra la seguridad nacional, contra la población, y el último caso de gran impacto, sucedió en los hospitales hace una semana, dejando 7 fallecidos y más de diez heridos. Nosotros lo hemos catalogado como un acto terrorista -dijo-.

También señaló que “Estamos conscientes que la amenaza transnacional y el crimen transnacional nos afecta a todos y que en Centroamérica se está tornando más violenta. Eso impide -agregó- nuestro desarrollo como país y como región y esta misma vulnerabilidad se convierte en amenaza para nuestros vecinos y socios, entre ellos México y Estados Unidos”.

Hiemann explicó que el nuevo modelo para la gobernabilidad y seguridad demanda lo siguiente:

Fortalecer las capacidades del Ministerio de Goibernación, la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, la Comisión Internacional Contra la Impunidad para Guatemala (CICIG) y el sector justicia

Eficientar la labor de inteligencia del Estado para prevenir las amenazas del crimen organizado transnacional

Fortalecer a todas las instituciones vinculadas a la investigación criminal, entre ellas el MP y la CICIG

Se gestionarán prestamos destinados a la seguridad democrática, a la inversión extranjera, al empleo, a lucha contra la corrupción, a la impunidad, a la lucha contra las migraciones, para fomentar el turismo entre otros temas

En este sentido, recordó que hay un préstamo de más 300 millones de dólares para fortalecimiento del sector justicia y el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio de Gobernación y la PNC

Informó que se pedirá el apoyo de la comunidad internacional para prevenir actos de terrorismo en Guatemala a manos del crimen organizado.

También indicó que se evalúa discutir la implementación de la pena de muerte, que es necesario revisar dado la coyuntura tan violenta en el país.

“Justicia no debe ser selectiva”

Hiemann dijo que la Presidencia de Guatemala hace un llamado a la unidad nacional y a no polarizar y dividirnos como país

“La justicia y la ley no deben tener ideologías, no deben colores, no debe ser selectiva y creemos que todas las instituciones debemos responder hacia una unidad nacional”, dijo.

Concluyó que éstas “deben fortalecerse para enfrentar las grandes amenazas”.