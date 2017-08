Marlyn Valdez De León/Foto: Marvin García

Ciudad de Guatemala, 18 ago (AGN).- El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, advirtió hoy el incumplimiento de las medidas que contempla la legislación en el caso de las órdenes que emiten los jueces para ejecutar el traslado de reos, por lo que urgió a estos atenderlas.

“La ley de Guatemala establece medidas drásticas, el asunto es que, si no se aplican, no hay una certeza”, dijo el mandatario al señalar que la normativa establece que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) debe participar en la verificación del requerimiento de traslado, “pero no está participando”.

El mandatario respondió a periodistas durante la visita cumplida este viernes a la Comisaría 14 de la Policía Nacional Civil (PNC), en esta capital, ante consultas sobre el ataque armado al Hospital Roosevelt, el miércoles, que dejó 7 muertos y 12 heridos.

Además, el mandatario señaló que más del 80 por ciento de traslados de reos que ordenan los jueces a centros asistenciales “no son emergencias y se podrían tratar de otra manera”.

Ante esto, explicó que “el Ejecutivo tiene que obedecer las órdenes de las cortes, y aunque no queramos, esa es la República”.

Francisco Rivas, ministro de Gobernación, informó que en lo que va del año los jueces han autorizado más de 3.500 órdenes de traslado de reos y que esto demanda “recurso logístico del Sistema Penitenciario y de la Policía Nacional Civil”.

El ministro lanzó un llamado a los jueces: “Pedimos que se reduzca la cantidad de esos traslados y los que se hagan que vayan bien fundamentados, de conformidad con la ley”.

Así mismo, Rivas secundó lo expresado por el mandatario en relación con el incumplimiento de la normativa, pues insistió que en este tema interviene el Sistema Penitenciario, el Ministerio Público, con el respaldo del dictamen del Inacif. Por eso, señaló: “Esperamos que los jueces cumplan, porque está regulado en la ley”.

El ministro comentó que Gobernación implementa las condiciones de seguridad, pues se pone a disposición del Sistema Penitenciario la fuerza élite de la Policía Nacional Civil para reaccionar ante posibles ataques armados en el traslado de reos.

“Hemos cumplido con el protocolo de seguridad, apoyando al Sistema Penitenciario en coordinación de la Policía Nacional Civil”, dijo.

El miércoles, en cumplimiento de una orden judicial, el Sistema Penitenciario trasladó a Anderson Daniel Cabrera Cifuentes, un reo de alta peligrosidad que tenía programado un estudio de hematología en el Hospital Roosvelt. En el nosocomio un grupo de sicarios atacó con armas de alto calibre a los guardias penitenciarios y logró liberar al privado de libertad, una acción que dejó 7 muertos y 12 heridos.