Ciudad de Guatemala, 10 ago (AGN).– El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, dijo hoy que tiene una posición clara en cuanto a la aplicación de la pena de muerte, cuya vigencia señaló está contemplada en la Constitución: esta será ejecutada de acuerdo con la ley.

“Respecto a (la postura de) la Presidencia: he sido claro y tajante toda la vida: cumpliremos la ley, cual esta sea”, dijo el mandatario en una improvisada rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura al término de un acto oficial.

El presidente Morales señaló que esta pena está vigente en Guatemala, pero advirtió que la discusión persiste acerca de la figura del indulto presidencial, sobre el cual el Legislativo deberá debatir.

“Si ustedes analizan nuestra Carta Magna –dijo a los periodistas-, el artículo 18 de la Constitución Política de la República de Guatemala es más que claro que esa pena está establecida dentro de nuestra legislación”.

“En todo caso –advirtió- quien tiene que llevar la discusión es el Congreso de la República porque lo que está en tela de duda es el indulto presidencial, pero eso es un tema que corresponde al Congreso” definir.

Vicepresidente ratifica postura

El vicepresidente de Guatemala, Jafeth Cabrera, también se refirió al tema este día, durante un discurso en un acto oficial. En su mensaje ratificó la postura expresada semanas atrás a favor de su aplicación en el país, como una necesidad para salvar vidas.

“Yo, en lo personal, estoy de acuerdo. He tenido discusiones con juristas, que me dicen que no se resuelve nada (con su aplicación). Hay casos que tienen que ver con procesos psicópatas y con una cantidad de enfermedades de las que uno no se recupera y (personas) que gozan con matar a un individuo. Esos casos hay que analizarlos, y ¿será que nos permitimos que vivan más tiempo para que sigan matando a nuestra gente?”, preguntó.

Recordó: “Eso me preguntaban los medios: eso les he dicho: estoy de acuerdo, soy médico, he salvado vidas”.

Acción legislativa

El miércoles, diputados dieron cuenta de una iniciativa para viabilizar la aplicación de la pena de muerte en Guatemala, mediante la reactivación de la figura del indulto presidencial.

Se trata del anteproyecto de “Ley reguladora de la aplicación del recurso de gracia, indulto o conmutación de la pena de muerte”.

En su exposición de motivos destacan que es una “urgencia nacional” “resolver la laguna de ley o vacío normativo derivado de la falta de regulación del recurso de gracia, indulto o conmutación de la pena de muerte, en virtud de que esta sanción punitiva del Estado se encuentra regulada en forma positiva y vigente por el sistema penal guatemalteco”.

Lo que dice la Carta Magna

La pena de muerte está establecida en el Artículo 18 de la Constitución, que dice que no podrá imponerse en los casos de: “con fundamento en presunciones”, “a las mujeres”, “a los mayores de 60 años”, “a los reos de delitos políticos y comunes conexos con los politicos” y “a reos cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición”.

El texto constitucional también advierte: “Contra la sentencia que imponga la pena de muerte, serán admisibles todos los recursos legales pertinentes, inclusive la casación; éste siempre será admitido para su trámite. La pena se ejecutará después de agotarse todos los recursos” y que “el Congreso de la República podrá abolir la pena de muerte”.