Amafredo Castellanos/Foto: Marvin García

Ciudad de Guatemala, 10 ago (AGN).– El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, lamentó hoy que la administración pública siga marcada por la corrupción, con nuevos casos que vienen de anteriores administraciones, pero que inciden en el desempeño actual y afectan a los guatemaltecos.

La pérdida por vencimiento de un lote de cajas de alimento terapéutico listo para consumir (ATLC), destinado a niños víctimas de desnutrición aguda, fue lamentada por el mandatario, quien advirtió que se suma a otros casos graves como el de los contratos para el desarrollo de carreteras y el de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

Consultado por periodistas respecto al tema puntual de ATLC, el Presidente respondió: “Que es lamentable, es un tema que se ha platicado en gabinetes de ministros y que, si ustedes se van al origen de la transacción y de la compra, tiene señalamientos de corrupción por los cuales había cierta dificultad para su entrega”.

Señaló que son temas “lamentables que siguen abarcando toda nuestra administración, y no me estoy refiriendo a la administración de Jimmy Morales sino a la administración pública guatemalteca”.

Carreteras

El mandatario hizo ver que “es la misma circunstancia, de los contratos de construcción de carreteras”.

Recordó que es “hasta este momento, después de tres años (de seguimiento) en el temaOdebrecht, que nosotros estamos logrando llegar a un acuerdo de liquidación de contrato” para que el Estado pueda intervenir en el desarrollo de la autopista CA-2 Occidente, actualmente detenida por investigaciones de corrupción que datan de 2012, cuando se suscribió el contrato del proyecto con la firma brasileña.

El mandatario explicó que “nuestra ley no nos permite cortar los contratos unilateralmente” y advirtió que “si nosotros lo hiciéramos, las empresas que tienen los contratos nos llevarían a litigios que podrían durar hasta 10 o 20 años”.

Por eso, subrayó llamando a la reflexión: “Si tres años que ha estado detenido este proyecto nos genera esos inconvenientes, se imaginan ustedes el caos que sería si no nos tomamos el tiempo para encontrar la solución de un convenio entre las partes”.

“Adicionalmente -propuso a los periodistas-, ustedes ven que muchos de los contratos de los que se habla son señalados porque tuvieron algún componente de corrupción”.

“Ahora –dijo-, nosotros decimos: ¿qué contrato podemos pagar y cuál no podemos pagar?: Si no se paga, no continúa la obra, si no se liquida no puede continuar la obra; entonces, así se encuentran muchos de los procesos de Guatemala”. Ante ello, consideró que “todos los sectores debemos volver a sentarnos a la mesa para buscarles una solución”.

TCQ

El mandatario propuso a los periodistas tras una pregunta: “Voy a ponerles otro ejemplo trascendental: ¿Cuál ha sido la posición de la Presidencia respecto a TCQ (Terminal de Contenedores Quetzal)?: “Que ¡sí!: (que) si hay denuncias y señalamientos de corrupción, que se hagan todas las investigaciones, que se persiga a las personas responsables, pero no podemos dejar cerrado un puerto en el que Guatemala va a tener que pagar 190 millones de dólares y, lo peor, perder el área portuaria que nos puede generar desarrollo o subdesarrollo, atraso”.

“Entonces –explicó-, lo que nosotros propusimos, junto con la PGN (Procuraduría General de la Nación), incluso, al principio estaba el MP (Ministerio Público) y la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad para Guatemala), después decidieron apartarse, y a nosotros los guatemaltecos nos dejan esas decisiones: hoy estoy, mañana no estoy, y nos dejan sumamente complicados, y el que tiene que dar cuentas ¿quién es?: El estado de Guatemala, que tiene que pagar las responsabilidades y quizá hasta litigios internacionales”.

Cerró comentando que “ese tipo de situaciones, que yo quisiera que todos los medios decomunicación pudieran sacar la versión completa, de los sucesos y distintas situaciones, y que nos permitieron comunicarle al pueblo de Guatemala lo complejo y difícil que es poder encontrar soluciones a esos problemas”.

“Encontrar el agujero no es tan difícil. Encontrar la causa del agujero es un poco difícil, encontrar la forma de tapar el agujero, yo creo que demanda más que una simple decisión presidencial o una orden presidencial, y a ustedes les consta que el Presidente está obligado a cumplir la ley”, concluyó.