Elmer Telón Galdámez

Ciudad de Guatemala, 9 ago (AGN).- Guatemala ha tenido muchos avances en el tema de los pueblos indígenas, como el reconocimiento de sus derechos, pero la brecha sigue siendo muy grande, opinó el procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque.

En una entrevista con la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), el magistrado de conciencia reconoció que el respeto a los derechos de los pueblos indígenas no existía, pero acotó que existe una deuda con estos pueblos en cuanto al desarrollo humano.

Guatemala conmemora este miércoles el Día Nacional e Internacional de los Pueblos Indígenas, ocasión en la que De León hace una valoración y los desafíos que se tienen con este sector de la población en el país.

¿Qué meditación surge de la conmemoración del Día Nacional e Internacional de los Pueblos Indígenas?

La forma discriminatoria en que los pueblos indígenas han vivido en Guatemala es una realidad. El país ha sido construido con muchísimos vacíos y en una exclusión de los más necesitados, donde se incluye a los pueblos indígenas, es una realidad que se pone de manifiesto en esta fecha.

¿Se ha avanzado como país en este tema en los últimos años?

Sí, se han dado muchos avances, pero la brecha sigue siendo muy grande. Se ha mejorado en el tema que facilita la organización, en el reconocimiento y exigencia de los derechos de los pueblos indígenas, es algo que hace algunos años no existía, pero seguimos con una deuda histórica tremenda hacia esos pueblos.

Cuando vemos los índices de desarrollo humano, cuando vemos las estadísticas de pobreza, de exclusión, de discriminación, de falta de lo esencial, siempre el denominador común es que aparecen los lugares que son habitados por poblaciones indígenas.

¿En qué cree que debe enfocarse el país para mejorar las condiciones de vida y el respeto de los derechos de los pueblos originarios?

El país debe seguir enfocándose en llevar el desarrollo a las comunidades indígenas, luchando contra la discriminación y el racismo pavoroso que existe, solo así lograremos una Guatemala mucho más inclusiva.

¿Qué elementos identifica como principales causas que no permiten avanzar en este tema?

La ausencia del Estado es indudablemente una de ellas, los beneficios mínimos para poder vivir con dignidad no llegan a las poblaciones indígenas, eso les impide el desarrollo mínimo, si no hay acceso a la educación, al trabajo, no podemos hablar de desarrollo o posibilidades.

¿Qué debemos meditar en la celebración o conmemoración del Día Nacional e Internacional de los Pueblos Indígenas?

Más que celebración es un llamado de atención, un llamado para hacer conciencia del abandono en el que han estado los pueblos indígenas y la corresponsabilidad que tenemos de ver al pasado con una mirada de vergüenza, y de recapacitar y, sobre todo, para que en el presente y el futuro seamos capaces de ofrecer las posibilidades para que puedan vivir bien.

Cuando menciona la ausencia del Estado, ¿a qué se refiere específicamente?

A que este es un tema que debe abordarse de forma integral, cuando hablamos del Estado hablamos de los medios de comunicación, partidos políticos, sociedad civil, del empresariado, porque solo en una participación conjunta saldremos adelante de esta vorágine perversa de exclusión, de corrupción, de falta de transparencia, pero sobre todo de falta de empatía con el que menos tiene, de empatía con el más necesitado.