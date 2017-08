Amafredo Castellanos/Foto: Óscar Dávila

Ciudad de Guatemala, 9 ago (AGN).– Guatemala apuesta por implementar fórmulas articuladoras de las distintas políticas públicas como ruta hacia la construcción de la Política Nacional de Competitividad, un instrumento específico sin precedentes, de cara a una perspectiva de mediano y largo plazo que asegure la sostenibilidad y la promoción del desarrollo, informaron hoy fuentes oficiales.

El tema fue discutido este miércoles en reunión del Gabinete Económico presidido por el vicepresidente de Guatemala, Jafeth Cabrera.

Acisclo Valladares, titular del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), y Enrique Godoy, comisionado presidencial de Desarrollo Urbano, Competitividad Local e Infraestructura Crítica, tuvieron a su cargo la presentación de la propuesta, como paso previo a su presentación ante el presidente Jimmy Morales, en Gabinete General.

Valladares indicó que el antecedente de la propuesta es la Agenda Nacional de Competitividad, que se transforma en una política pública.

Dicha política comprende acciones concretas interinstitucionales y surge del seno de Pronacom, como ente que reúne a representantes de los sectores público, privado, cooperativo y del Consejo Económico Social.

Valladares comentó que es una Política “asociada a los pilares de competitividad, teniendo como punto de partida la importancia de la productividad para el desarrollo económico de un país, para la prosperidad de la gente y enfocado en cómo se traslada, de lo abstracto, a acciones concretas”.

Estas acciones persiguen el desarrollo humano y que se dirija a “la forma más rápida de lograr prosperidad en el sentido amplio, que es a través del trabajo”.

Es decir, la Política tiene “como punto de partida” la oferta laboral que tiene Guatemala, reconociendo el número de jóvenes que se incorporan año con año al mercado laboral y de las oportunidades existentes para absorberlos, al igual que la brecha que deja la carencia de tales oportunidades a causa de un bajo nivel de productividad.

“Entonces, presentamos esa política en Gabinete Económico, con el objeto de asegurar que está entrelazada con otras políticas públicas. En Pronacom tratamos que así sea, con la Política Económica, con la Política de Empleo Digno, con el K’atun Nuestra Guatemala 2032, es decir, que todas vayan en una misma dirección, con un mismo objetivo, de largo plazo, multisectorial y el fin último de la prosperidad y el desarrollo humano”, señaló.

Valladares dijo que la propuesta surge a partir de los indicadores sociales que posicionan a Guatemala con un bajo nivel de competitividad y que repercute en lo social, vía baja captación de ingresos tributarios.

“Estamos conscientes que el rezago que tenemos en competitividad nos afecta, nos causa no poder hacer, como sociedad, como Estado, la fuerte inversión social que Guatemala necesita y que es una prioridad. Si no atacamos, en 20 años nuestros indicadores no van a estar diferentes, con impacto directo en la población”, creciente, señaló.