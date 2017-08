Elmer Telón Galdámez/Foto: Samuel Flores

Ciudad de Guatemala, 5 de ago (AGN).- Un emotivo encuentro ocurrió hoy entre el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y bomberos veteranos a quienes agradeció en nombre del pueblo de Guatemala su vida de servicio y se comprometió, en nombre del mismo pueblo, a un cambio.

“Quiera Dios que pronto, en nombre del pueblo de Guatemala -porque todo lo que pueda hacer no puedo decir que lo estoy haciendo yo, sino que hago lo que la ley me faculta hacer, en nombre del pueblo-, trataremos de incidir en un cambio de lo que han vivido (ustedes) hasta ahora”, dijo el mandatario advirtiendo que no les dejaría promesas.

“Hoy no les voy a prometer nada, pero si les puedo asegurar que de hoy en adelante las cosas van a cambiar”, dijo el gobernante en tono sereno y firme.

El encuentro ocurrió en la sede de la Asociación de Bomberos Veteranos de Guatemala, en la zona 3 de esta capital, a donde el Presidente asistió en respuesta a una solicitud planteada por el gremio.

En el lugar, los bomberos veteranos le expresaron su reconocimiento y apoyo a los esfuerzos que realiza su administración por propiciar reformas en el país y le llamaron a ayuda en la edificación de una sede digna, ya que las instalaciones actuales se encuentran en malas condiciones.

El mandatario se mostró conmovido por la presencia de los servidores públicos, todos de la tercera edad, que durante décadas dedicaron su vida a atender emergencias de la población guatemalteca.

“En el nombre del pueblo de Guatemala quiero darles las gracias por sus servicios, porque ustedes son verdaderos ángeles en la tierra”, dijo en el diálogo.

El jefe de Gobierno correspondió al llamado de la Asociación que por medio de una carta entregada en Casa Presidencial lo invitaron e instaron a a visitar y reunirse con los agremiados.

En la actividad, los apagafuegos de la tercera edad le compartieron al Presidente la labor histórica que los 180 integrantes de la Asociación mantuvieron durante décadas.

“Los bomberos que usted ve, señor Presidente, fuimos gente que trabajo; como bomberos por vocación de servicio, atendimos los llamados a cualquier hora sin importar las inclemencias del tiempo”, dijo Rigoberto Briones, tesorero de la Asociación.

El Presidente pudo observar las lamentables condiciones en las que se encuentra la sede de la Asociación. Dedicando parte de la tarde del sábado a la invitación que le fue hecha llegar, escuchó las historias y los argumentos planteados por los bomberos que solicitaron el apoyo del Gobierno para la construcción de un lugar digno para albergar a los agremiados.

El Presidente reconoció el mérito de su labor y la justicia de su solicitud, al despedirse del grupo: “Ustedes son verdaderamente personas a las que debemos respetar admirar y honrar. Me voy con una deuda. Vamos a ver cómo lo podemos solventar”, dijo.

Les ofreció que en su momento invitará al colectivo a Casa Presidencial para compartir la ayuda que el Ejecutivo pueda brindarles.