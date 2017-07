Amafredo Castellanos/

Ciudad de Guatemala, 31 jul (AGN).– El Gobierno de Guatemala está alcanzando resultados positivos en sus esfuerzos por desentrampar los “nudos legales” que detienen la intervención para el rescate de tramos carreteros prioritarios abandonados por investigaciones de corrupción, informó hoy una fuente oficial.

“Tenemos buenas noticias, hemos ido desentrampando nudos que nos estaban afectando”, dijo el ministro deComunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Aldo García.

El funcionario citó varios de estos casos y explicó que los procesos han permitido que varias de las empresas hayan accedido a firmar la liquidación de los contratos para que los tramos vayan a una nueva licitación y seanreasignados a otras empresas.

“Vamos avanzando para recuperar la red vial, ya con empresas asignadas. Estimo que a finales de agosto va a haber bastante maquinaria en los distintos puntos y las que se adjudiquen después del 10 de agosto, se iniciarán en septiembre”, dijo García.

Señaló que lo importante es que “ya empieza la recuperación de tramos muy importantes, como Patzicía,Parramos, Patzún y Chimaltenango, que están bastante dañadas”.

Además, informó que ya se tiene recepción de ofertas y adjudicación y elaboración de contratos que se hará entre hoy y mañana a varias empresas. Detalló que se incluyen los tramos de la ruta 180, donde recientemente se habilitó el paso Cuatro Caminos-Totonicapán, Santa María Ixhuatán (Santa Rosa), Chicacao (Suchitepéquez), San Miguel Panán-Tumbador (San Marcos) y Ayutla-Ocós (San Marcos). Explicó que en el caso de los dos últimos, las ofertas se recibirán después del 15 de agosto.

Principales nudos

El ministro citó, entre otros casos, el de la ruta del Polochic, una obra “bastante solicitada”. Indicó: “Logramos desentrampar el tema con las dos empresas, ambas firmaron ya el acta de liquidación de ese tramo, se llevó aGuatecompras y hoy o mañana elevamos nuevamente las bases para que otras empresas participen y así cumplir con comunidades del Polochic que nos solicitaron esa ruta”.

También se refirió a otra ruta: El Chol-Granados-puente La Canoa, que también presenta inconvenientes.

Otro tramo es el de San Martín Jilotepeque-Joyabaj. “Ya firmó la empresa, Topsa, está de acuerdo. La supervisora no lo estaba, pero ya dimos el procedimiento legal para rescindirlo de manera unilateral, eso significa que vamos a hacer el acta de liquidación de contratos que tenía Topsa, respetando el artículo 76 del Decreto 50-2016 que nos lo ordenaba, y espero esta semana subir a Guatecompras el contrato ya liquidado y sacar nuevamente las bases de licitación la siguiente semana”.

En el caso de Odebrecht, a cargo de la carretera CA-2 Occidente, el ministro explicó que “estamos trabajando conceptos” sobre la liquidación, y comentó que “ya nos pusimos de acuerdo, vamos avanzando”. Indicó que ahora deberá elevar las conclusiones a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para su consideración y que, con tal propósito, solicitó una cita con la titular de esa institución, Anabella Morfín, esta semana.

Explicó que, por esa línea, su cartera va por “el decremento que debemos hacer del contrato” y así dejar liberado el tramo.

Advirtió que, en este caso, la liquidación va a demorar un poco más, pero lo que estamos buscando es que el tramo sea liberado, y no tener inconvenientes con la Contraloría General de Cuentas (CGC), a fin de “poder contratar una empresa formal, ya sea Covial (Unidad Ejecutora de Conservación Vial), sea independiente, sea Caminos”. Indicó que esto podría hacerse en una o dos semanas.

Reconoció que “en todo caso no me da tiempo, ahora que tenemos las ‘visitas agostinas’ de los hermanos salvadoreños, pero el objetivo, al final, es recuperar esa vía, la CA-2 Occidente, del tramo que no trabajaron, para hacerlo de manera correcta”.

Adelantó que ya cuenta con el ofrecimiento de una empresa para donarnos horas de operación de máquinas fresadoras que “son las que necesitamos para dejar en perfectas condiciones la carpeta, no solamente el bacheo”.

El plan consiste en reparar tramos dañados de Tecún Umán (San Marcos), El Asintal (Retalhuleu), yMazatenango-Cuyotenango (Suchitepéquez). “Esos son los puntos más complejos que tenemos”, precisó.

Entonces, ya vamos a recuperar la red vial, ya con empresas asignadas. Estimo que a finales de agosto va a haber bastante maquinaria en los distintos puntos y las que se adjudiquen después del 10 de agosto a septiembre, en todo caso ya empieza la recuperación de tramos muy importantes, como Patzicía, Parramos, Patzún,Chimaltenango, en todas las que estamos bastante dañadas.

Reconoce baja ejecución

El ministro reconoció que no podrá alcanzar la meta de ejecución presupuestaria que tenía prevista y que era de 32 por ciento este mes. “No vamos a poder llegar por diferentes contingencias. La primera, en la Dirección General de Caminos: las personas tienen dudas sobre casos de empresas vinculadas a corrupción y sienten temor de firmar”, indicó.

Detalló que en el caso del Fondo Social de Solidaridad, “teníamos nueve empresas que estaban con proyectos, nos surgieron cinco más, y cuando ya se tenía la información para poder hacer el traslado y la solicitud de cuota al Ministerio de Finanzas, se tuvo que rehacer por esa cantidad de empresas adicionales que surgieron… y ya no dio tiempo poderlo ejecutar”.

También lamentó que en el caso del Fondo para la Vivienda (Fopavi) la expectativa era ejecutar todo el presupuesto “pero fueron lentos, teniendo tan poco debería haber concluido ya, en el primer semestre”. Anunció que pedirá las explicaciones necesarias.

También indicó que solicitará a Covial acelerar la ejecución porque reconoció que hay lentitud. “Solo van a dedicar 10 millones de quetzales, cuando la expectativa era de 45 millones”, reprochó.

Dijo que corresponde “una reflexión interna, para decidir qué vamos a hacer, más los llamados de atención, porque tenemos que ejecutar las distintas cuotas”.