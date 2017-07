Mildred Morales

Ciudad de Guatemala, 31 jul (AGN).- El canciller Carlos Raúl Morales aseguró hoy que no resolver el diferendo territorial, insular y marítimo representa un “costo alto” para Guatemala y Belice, porque constituye estancamiento en la economía, seguridad y desarrollo de ambos países.

“No hemos desarrollado una industria turística, no hemos desarrollado nuestro potencial económico, Belice solo tiene dos tratados comerciales, uno con el Caricom y otro con Guatemala, no tiene ni con Estados Unidos por temor al tamaño de esos mercados, y quisieran tener más comercio con nosotros, pero no se puede a causa del diferendo”, explicó Morales.

Agregó que en materia de seguridad la coordinación es complicada por la desconfianza que genera el diferendo, además de que se han perdido vidas en la zona de adyacencia, como consecuencia de que no existan límites territoriales.

“Por lo tanto, continuar con este diferendo tiene un costo muy alto para beliceños y guatemaltecos, debemos poner el caso en manos de la Corte Internacional de Justicia porque lo que harán es conocer las pruebas que tiene Guatemala y decidir si tiene derecho o no al territorio continental, insular y marítimo que tiene Belice y a partir de esa decisión definir la frontera entre los dos países”, explicó Morales.

Añadió que ese proceso es el “más inteligente, es una relación gana-gana”.

Al conocer el caso, la Corte emitiría una sentencia final, en un plazo de cinco años, y cada país tendría lo que la institución establezca, lo que permitiría desarrollar relaciones “normales” con el país vecino.

Proceso de socialización

Morales inició una gira de acercamiento con alcaldes, líderes comunitarios y casas de estudio del occidente del país, con el fin de anunciar la convocatoria a este procedimiento jurídico que ratificará, mediante el voto popular, la decisión de llevar el caso a esa instancia.

“Con el apoyo del presidente Jimmy Morales se tiene el firme propósito de realizarlo”, anunció el funcionario durante una gira de trabajo por los departamentos de Totonicapán, Sololá y Quetzaltenango la semana pasada.

Indicó que con el acercamiento “buscamos informar a los alcaldes, gobernadores y autoridades indígenas en qué consiste eldiferendo con Belice y explicar las razones por las que los guatemaltecos deben votar ‘sí’”.

El Canciller manifestó que “existe mucha desinformación sobre el tema: hay guatemaltecos que creen que se puede recuperar el territorio de Belice en su totalidad, y otros creen que ya se perdió”.