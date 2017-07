Foto: Marvin García y Leonel Jiménez

Ciudad de Guatemala, 30 jul (AGN).– El presidente Jimmy Morales, junto a sus ministros, viceministros y secretarios de Estado, cumplió una intensa agenda de trabajo en la región de Las Verapaces, donde ganó el impulso de alcaldes, gobernadores y del pueblo Q’eqchi’, que respondió con una masiva presencia en apoyo a su acción de Gobierno.

“Estamos muy contentos, porque la presencia de ustedes nos demuestra que estamos haciendo bien las cosas, que el dinero del pueblo regresa al pueblo”, en una administración que cumple con transparencia y determinación de servir, dijo el Presidente en un discurso en el cual fue reconocido y apoyado con aplausos y gritos de simpatía.

“Gracias por estar acá, por el respaldo”, expresó con entusiasmo el mandatario, al mismo tiempo de “si tenemos que hablar de liderazgo genuino, tenemos que referirnos a los alcaldes”, por haber sido electos por las comunidades y porque conocen las necesidades de sus comunidades.

El presidente Morales entró en comunicación directa con el pueblo, con un mensaje cargado de emoción y que fue traducido al idioma Q’eqchi’.

Dijo que, precisamente, uno de los puntos de su agenda de trabajo era reunirse con los alcaldes y gobernadores para “conocer de primera mano las necesidades de alcaldes y comunidades, consignarlas en un registro y apoyar en el orden de prioridades”.

Explicó que esto también le permitiría nutrirse de nuevas energías para seguir sirviendo con decisión: “Escuchar (de la población y sus autoridades locales) lo que hemos hecho bien y seguir haciéndolo”.

Otra oportunidad que le ofrecía el encuentro con el pueblo y los alcaldes de Las Verapaces es “que el pueblo conozca a los ministros; es gente honrada, trabajadora e inteligente”, les explicó a los miles de asistentes.

Uno a uno los fue presentando y exaltando su labor en materia de seguridad, gestión financiera, y reparación de caminos, entre otros, y todos fueron respaldados con aplausos. El momento de la presentación se tornó en una comunicación de doble vía, incluso con bromas y risas.

El mandatario reconoció el trabajo de los alcaldes de la zona y pidió a las comunidades seguir apoyando su dedicación y esfuerzo.

“Quiero felicitarlos: el secretario de la Segeplan (Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia, Miguel Ángel Moir), les está dando el reconocimiento público: que ustedes han venido trabajando, que hacen uso del presupuesto que antes se descuidaba y no se aprovechaba”.

“Quiero felicitarlos, y exhortar al pueblo para que siga respaldando a sus autoridades locales”, expresó.

Moir detalló en su intervención: “Hasta el 24 de junio se había ejecutado en Las Verapaces (Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural –Coredur-) el 97 por ciento de los proyectos, algunos aún están en marcha, pero esta región sí ha cumplido, señor Presidente”.

En el acto, el Presidente hizo entrega de tres raciones simbólicas que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) reparte a los más necesitados en todo el país.

Advirtió, no obstante, que “estos alimentos no me los tienen que agradecer a mí, estos alimentos fueron comprados con el dinero del pueblo de Guatemala, y lo único que estamos haciendo es que el dinero del pueblo regrese al pueblo de Guatemala”.

Enfatizó en cuanto al destinatario de la ayuda social, preguntando: “¿A quién deben llegar estos alimentos?, vuelvo y repito: ¿A quién? Deben llegar a los más necesitados”.

Propuso y pidió: “Nuestros ancianos tienen que ser beneficiados, los niños tienen que ser beneficiados, y si tú los necesitas, recíbelos, con la cabeza en alto, con dignidad, no se le debe ni al Presidente, ni al diputado, ni a nadie, porque es dinero del pueblo… (pero) si Dios te bendice y no los necesitas, no los recibas”.

El mandatario también instó a los presentes a no renunciar a sus esfuerzos por darles educación a sus hijos. “Que sus hijas e hijos no dejen de estudiar. Pase lo que pase, que sus hijas e hijos no dejen de estudiar”, rogó el mandatario al recordar y compartir con el pueblo Q’eqchi’ los esfuerzos de su madre, viuda, desde que él tenía 3 años y el ambiente de necesidades en el que creció.

Señaló a una mujer que asistía al acto con un bebé de aproximadamente un año en sus brazos. Se conmovió y dijo: “¿Qué ve en ese niño? Yo le puedo asegurar que con la bendición, puede llegar a ser un gran doctor, que atienda las necesidades de su pueblo”.

El acto cerró con el emotivo mensaje: “Para mí, es un privilegio servir a mi querida Guatemala” y acto seguido cargó con los alimentos y los depositó en un costal para una mujer que los recibía simbólicamente y llamó a sus ministros para que se contagiaran del compromiso y la alegría de “dar al pueblo lo que al pueblo pertenece”.

Reunión con alcaldes y gobernadores

Luego del acto público con el pueblo, el Presidente y sus ministros asistieron a un diálogo abierto y franco con alcaldes y gobernadores de Baja y Alta Verapaz, del cual sobrevino un compromiso de trabajo y servicio tras la revisión de las necesidades locales en materia de carreteras, salud, educación y seguridad, entre otras.

“Unidos siempre, con eso podemos lograr mucho”, dijeron los alcaldes pertenecientes al Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural (Coredur, región Verapaces) que reconocieron la voluntad del mandatario de acudir a un encuentro con sus necesidades para la atención de sus municipios.

“Los alcaldes y el poder Ejecutivo pueden hacer los cambios históricos que los guatemaltecos están demandando, porque merecemos un mejor país”, dijo el alcalde de Palencia, Guadalupe Reyes.