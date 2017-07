Brenda Larios/Fotos Marvin García

Santa Rosa, Guatemala 25 jul (AGN).- El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, aseguró hoy que su gobierno está trabajando para que en el país no se detenga ninguna obra de rehabilitación de la red vial, que se encuentra en mal estado y que su administración comenzó a reparar el lunes con el apoyo del Ejército.

“Hoy estamos supervisando esta autopista de doble carril, una obra grande, estamos luchando para que no se detenga ninguna obra, me siento muy satisfecho con lo que he visto”, dijo luego de supervisar los avances del libramiento de la carretera entre El Cerinal a Barberena, en el departamento de Santa Rosa.

El mandatario realizó un recorrido del kilómetro 41,7 al 59, junto a la viceministra de Comunicaciones, María Alejandra Ma Villatoro, y encargados de la empresa constructora.

“Seguimos trabajando en la obra de construcción de carreteras, aquí en Santa Rosa estamos en San Francisco La Avellana. La obra se logró bajar de 94 millones a 34 millones de quetzales gracias a una licitación”, explicó el mandatario.

Personeros de la empresa constructora explicaron al presidente Morales que actualmente se llevan a cabo labores de afinamiento y terracería, así como la colocación de concreto hidráulico en jurisdicción de las fincas El Hato y El Porvenir del municipio de Barberena.

Actualmente se trabaja la ampliación a cuatro carriles en la ruta CA-1 Oriente.

Según la viceministra de Comunicaciones, las labores comprenden la construcción de un paso aéreo de ganado, diez bóvedas para el paso de vehículos, la instalación de tuberías de hierro reforzado y metálicas para la canalización del afluente y aguas pluviales.

El libramiento de El Cerinal-Barberena tendrá una longitud de unos 12,5 kilómetros para agilizar el paso de los vehículos, expresó la funcionaria durante el recorrido.

Añadió que la estructura de concreto hidráulico permitirá el paso de todo tipo de vehículos, incluyendo el transporte pesado y pasajeros de El Salvador hacia el área metropolitana de Guatemala.

El costo del proyecto es de 241 millones de quetzales.

Pide apoyo del Congreso

Durante la supervisión, el presidente Morales reiteró la petición de apoyo al Legislativo para la cancelación de contratos que son investigados o tienen vínculos con hechos de corrupción de gobiernos anteriores.

“Ayer me reuní con algunos diputados, pedimos que consideren la cancelación de contratos para que nos permita, sin infringir la ley, la reparación de carreteras”, explicó.

El mandatario indicó que actualmente ante la Ley de Compras y Contrataciones del Estado se tienen que realizar hasta 600 licitaciones para la construcción o rehabilitación de un kilómetro de carretera.