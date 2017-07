AVANCE

Amafredo Castellanos

Ciudad de Guatemala, 24 jul (AGN).- Un equipo de trabajo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala inició hoy las labores de bacheo en la ruta hacia el sur del país, en cumplimiento de las instrucciones dadas el viernes por el presidente Jimmy Morales, informaron las autoridades.

En su cuenta oficial Twitter, el Ministerio de la Defensa Nacional informó que la acción se cumple en la zona de Siquinalá, Escuintla, atendiendo la orden específica del presidente Morales y en apoyo a la Dirección General de Caminos.

El viernes, durante una intensa jornada de trabajo cumplida en Quetzaltenango y la capital, el mandatario se reunió con sus ministros de la Defensa, Williams Mansilla, y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Aldo García, para definir las líneas de acción frente a la emergencia que representan las carreteras.

Durante la reunión y después en declaraciones a los periodistas, el mandatario manifestó que el Ejecutivo está decidido a recuperar la red vial del país. Anunció una ofensiva de trabajo a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y de la Dirección General de Caminos en distintas carreteras, con “donaciones” de materiales, que agradeció.

También expresó que, aun con recursos precarios y sin el respaldo de fondos para la renta de maquinaria y compra de materiales, su gobierno cumplirá con las necesidades de la población.

“Aunque sea con piochas y con palas, el Ejecutivo va a salir a tapar cuanto bache le sea posible”, dijo el mandatario en declaraciones a periodistas luego de reunirse con ministros de Estado para evaluar las acciones a implementar en respuesta a la emergencia, luego que el Congreso no avaló su intervención.

El mandatario insistió en que su administración cuenta con recursos económicos para ejecutar las obras que la población necesita y espera, pero que estos no se pueden asignar por candados en el presupuesto.

“Estamos trabajando con herramientas literalmente precarias, leyes que nos están impidiendo la ejecución de recursos. Lo que estamos pidiendo es claridad en la legislación para poder avanzar”, señaló.

Agregó que se están gestionando donaciones para contar con recursos para la reparación de las carreteras.

“El dinero ahí está, pero se siguen cayendo las licitaciones, las empresas ya no quieren ofertar porque no quieren participar con el Gobierno, por tres razones: porque no se les paga o porque después pueden ser involucrados en temas penales y porque, con esta burocracia, nadie quiere trabajar con el Estado”, explicó.

Inicio de trabajos

El mandatario informó entonces que este mismo lunes se iniciaría con la operación con 250 toneladas de material para la región sur del país. Los recursos alcanzarían para mejorar decenas de kilómetros de carretera.