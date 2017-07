Mildred Morales/Foto Mingob

Ciudad de Guatemala, 23 jul (AGN).- La Policía Nacional Civil (PNC) fortalecerá los pasos fronterizos con El Salvador para evitar el ingreso o egreso de personas que tengan problemas con la ley, así como la sustracción de menores de edad, por la celebración de las fiestas agostinas en Guatemala, informó una fuente oficial.

Jorge Aguilar, portavoz de la PNC, comentó que la institución vigilará y cuidara a los visitantes guatemaltecos y extranjeros con apoyo de División de Seguridad al Turista (DISETUR).

Además, las fuerzas de seguridad utilizarán el equipo tecnológico MI3 para identificar huellas, con el apoyo de elementos de la Subdirección General de Investigación Criminal, la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, el Centro Antipandillas Transnacional y la Policía Internacional.

“Verificaremos que las personas no tengan ordenes de aprehensión en Guatemala o en su país, así como alertas internacionales como en la Interpol, que los vehículos que ingresen no tengan reporte de robo y que no sean buscados en los países centroamericanos”, comentó Chinchilla.

Asimismo, se instalarán tres anillos de seguridad: el primero en los puntos fronterizos ubicados entre Guatemala, El Salvador, Honduras y México; el segundo en los departamentos que colindan con los fronterizos Santa Rosa, Jalapa, Alta Verapaz, Chimaltenango Escuintla; y el tercero en Guatemala.

El año pasado, según estadísticas del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), visitaron el país más de 60.000 salvadoreños.