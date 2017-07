Elmer Telón Galdámez/Óscar Ordóñez

Ciudad de Guatemala, 21 de jul (AGN).- La Procuraduría General de la Nación (PGN) de Guatemala sostuvo hoy que es necesario buscar una salida inmediata a la atención de la red vial en Guatemala e instó al Congreso, que no aprobó el jueves el estado de calamidad decretado el pasado lunes por el presidente Jimmy Morales en Consejo de Ministros, a que se involucre en las posibles soluciones.

“Hay que buscar una salida inmediata, el país no puede paralizase, el Estado no puede quedar limitado en la reactivación de la infraestructura porque la población está sufriendo las consecuencias”, afirmó la titular de la PGN, Anabella Morfín.

Agregó que “es importante que el Congreso permita que de una manera inmediata se proceda a la liquidación parcial de esos contratos” cuyas carreteras no han sido concluidas.

Enfatizó en la necesidad de deducir la responsabilidad, de identificarse hechos de corrupción, y “que se castigue penalmente a quienes están involucrados, pero que eso no afecte la ejecución de proyectos”, puntualizó.

La funcionaria especificó que “hay contratos que atan a las partes“ lo que pone en riesgo la ejecución de obras. Dijo, además, que en la medida que la PGN reciba instrucciones del presidente Jimmy Morales estarán dando los pasos legales que consideren pertinentes.

Actualmente el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV) y la PGN se encuentran en el proceso de análisis de todos los contratos, lo que según la Procuradora, cada uno de ellos “tiene sus propias cláausulas y la forma de resolución de controversias. Cada contrato es diferente, tenemos que realizar el análisis y de allí recomendar algún tipo de solución”, especificó.

Adelantó que “es increíble la cantidad de contratos que están involucrados en este tipo de actos corruptos”.

La funcionaria dijo que a partir de la identificación que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) hagan de empresas contratistas vinculadas a malas prácticas en términos de contratación, se deben tomar las medidas correspondientes”.

Entre las medidas mencionadas se hizo referencia a que el Congreso podría ayudar con una ley que ayude a rescindir parcialmente los contratos, para que pueda volverse a licitar y así no detener la inversión y la productividad del país.

“Tiene que buscarse la forma en la cual se deje constancia con efectos jurídicos para las liquidaciones de los contratos, pero inmediatamente convocar a nuevas licitaciones para poder ejecutar la obra que sea necesaria”, enfatizó.

Inauguran clínica de atención para menores

Las declaraciones de la titular de la PGN se dieron después de la inauguración de un nuevo edificio que albergará tres clínicas de psicología para la atención de niños y niñas, en la que participaron el presidente Jimmy Morales y la primera dama, Patricia Marroquín de Morales.

En la actividad también se anunció la instauración de dos equipos de respuesta rápida integrados por profesionales, que tiene como objetivo dar atención de forma ágil y que de forma administrativa puedan restituir los derechos de la niñez que haya sido vulnerada, creando planes de vida que involucren a padres, tutores o encargados.

La nueva sede operará en las instalaciones centrales de la PGN.

Gobierno continuará con el plan de trabajo en carreteras

El ministro de Comunicaciones, por su lado, manifestó que durante una reunión se sabrá qué parte de los tramos carreteros atenderá su cartera y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala.

Consideró que los trabajos que harán “serán más lentos” porque obviamente “no tenemos las herramientas que no nos dejaron comprar con el estado de calamidad, pero no nos desmotiva para continuar”, dijo.

Aseguró que el Ejército no está preparado, pues su rol no en la mano de obra en construcción, pero “si hay que cumplirlo con picos y palas, lo tenemos que hacer, porque el país no se puede detener”.

“Vamos a distribuir el trabajo, unos haciendo bacheo y otros, reparaciones de terracería” a partir del próximo lunes.