Ciudad de Guatemala, 21 jul (AGN).- El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, dijo hoy que el Ejecutivo está decidido a recuperar la red vial del país y anunció una ofensiva de trabajo a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y de la Dirección General de Caminos en distintas carreteras, con “donaciones” de materiales, que agradeció.

También expresó que, aun con recursos precarios y sin el respaldo de fondos para la renta de maquinaria y compra de materiales, su gobierno cumplirá con las necesidades de la población.

“Aunque sea con piochas y con palas, el Ejecutivo va a salir a tapar cuanto bache le sea posible”, dijo el mandatario en declaraciones a periodistas luego de reunirse con ministros de Estado para evaluar las acciones a implementar en respuesta a la emergencia, luego que el Congreso no avaló su intervención.

El mandatario insistió en que su administración cuenta con recursos económicos para ejecutar las obras que la población necesita y espera, pero que estos no se pueden asignar por candados en el presupuesto.

“Estamos trabajando con herramientas literalmente precarias, leyes que nos están impidiendo la ejecución de recursos. Lo que estamos pidiendo es claridad en la legislación para poder avanzar”, señaló.

Agregó que se están gestionando donaciones para contar con recursos para la reparación de las carreteras.

“El dinero ahí está, pero se siguen cayendo las licitaciones, las empresas ya no quieren ofertar porque no quieren participar con el Gobierno, por tres razones: porque no se les paga o porque después pueden ser involucrados en temas penales y porque, con esta burocracia, nadie quiere trabajar con el Estado”, explicó.

Inicio de trabajos

Se tiene estimado iniciar los trabajos la próxima semana con 250 toneladas de material para la región sur del país. Los recursos alcanzarían para mejorar decenas de kilómetros de carretera.

“A partir de este momento se ha dado la instrucción de que tomemos las carreteras centroamericanas, que son principales por el tránsito de personas y mercancías”, explicó el mandatario.

Igualmente, explicó que, como resultado de la coordinación, se asignó al Ejército para que trabaje en las rutas que desde la frontera con El Salvador, principalmente las de San Cristóbal y Valle Nuevo, hasta donde comienza la autopista de Escuintla.

Al mismo tiempo, van a estar trabajando la carretera de Escuintla a Siquinalá, y el Ministerio de Comunicaciones continuará con todo el resto del país.

“La Dirección General de Caminos y el Ministerio de Comunicaciones van a estar trabajando fuertemente en áreas como la ruta de Cuatro Caminos hacia Huehuetenango, que se encuentra en situación sumamente complicada y que necesitamos encontrarle solución”, dijo. El Presidente dijo que desde el jueves mismo, luego que el Legislativo improbó el estado de calamidad promovido para poder accionar frente a la emergencia, se hicieron coordinaciones “desde el Ejército y desde el Ejecutivo -Comunicaciones y Presidencia-, para acudir a donaciones que puedan venir de la empresa privada, de la comunidad internacional, del sector público y tratar de que tengamos el material el lunes temprano para poder trasladarlo a todos los lugares que se están definiendo como prioritarios, y poder trabajar”.

“Postura del pueblo”

Consultado acerca de su postura y acciones a emprender ante la decisión del Congreso de frenar la intervención del Estado en las carreteras, indicó: “La postura del Presidente es la misma que la del pueblo: no puede ser que un partido politice todo lo que no debe politizarse y frene todo aquello que debe ser declarado como urgencia nacional”.