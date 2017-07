Amafredo Castellanos y Donis Figueroa/ Foto: AC

Ciudad de Guatemala, 20 julio (AGN) – Guatemala pierde e incluso queda como un “tope” al comercio internacional por la mala condición de las carreteras a nivel nacional, dijeron hoy representes empresariales y de negocios que lamentaron la decisión del Legislativo de no respaldar la iniciativa del Ejecutivo para intervenir en el tema mediante un estado de calamidad.

“Esta situación afecta, definitivamente, no sólo al comercio binacional entre Guatemala y México, sino a la actividad del comercio internacional, porque Guatemala es entrada del comercio a Centroamérica. Entonces, Guatemala es el primer tope”, dijo a la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), Arturo Soto, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco-Mexicana (Camex).

“Hay que apoyar al Presidente, Guatemala no se puede quedar sin hacer nada, porque no puede ser”, comentó el también ex presidente y actual directivo de la Unión de Cámaras Binacionales Centroamericanas de Comercio, Industrias e Inversión Mexicanas (Ucabicimex).

“Mire las carreteras del lado de Chiapas (México), mire las carreteras del lado hondureño y salvadoreño ¿y nosotros?”, lamentó.

Soto lamentó que, con esto, Guatemala se convierta en el “punto rojo” en el comercio internacional, especialmente el de Centroamérica hacia México, como el de México hacia Centroamérica.

Soto explicó que la Ucabicimex se dedica a analizar los temas que son comunes, como, en este caso, la preocupante situación de las carreteras en Guatemala, entre otros temas.

Jhonatan Pineda, gerente corporativo de la empresa de transporte de pasajeros Litegua, dijo que el sector de transporte de turismo y pasajeros es afectado por la situación de las carreteras.

“Como empresa, esta situación merma el número de pasajeros que viajan; la disminución es de un 7 por ciento. Pese a ello, la gente sigue viajando por sus compromisos personales, pero sufre demasiado en la carretera por el mal estado de la red vial”, comentó.

“Es algo que impide la movilidad y, por ende, el desarrollo de Guatemala, porque hace difícil el transporte tanto al pasajero nacional como al extranjero”, señaló.

Pineda dijo estar “definitivamente de acuerdo” con la postura del presidente Morales de accionar ante el Congreso para poder intervenir en la red vial y lamentó que el legislativo decidió no apoyar su iniciativa.

Agregó que en el caso de Litegua, el problema se deriva de los trabajos de ampliación en la ruta al Atlántico.

“El turista sufre demasiado en el transcurso de su viaje. Nosotros que operamos en la ruta hacia el nororiente de Guatemala y sacamos alrededor de 60 turnos diarios, cuando tenía un viaje promedio de cinco o seis horas de Guatemala a Puerto Barrios, actualmente el tiempo de la ruta se duplicó con entre 10 y 12 horas, en promedio”, indicó.