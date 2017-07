Marlyn Valdez De León/Leonel Jiménez

Ciudad de Guatemala, 17 jul (AGN).- El gobierno del presidente Jimmy Morales buscará llegar a acuerdos con los maestros públicos que han solicitado un aumento salarial en el marco de un nuevo pacto colectivo de trabajo, informó hoy el ministro de Educación de Guatemala, Óscar Hugo López.

El funcionario anunció que esta semana habrá una mesa de discusión con los representantes del sindicado del magisterio que presentarán una propuesta de aumento de salario, en la que el Ejecutivo también les hará una contrapropuesta.

López explicó en una rueda de prensa, luego de participar en el Gabinete de Gobierno, que analizarán la propuesta que presentarán los educadores, pero aclaró: “No me atrevo a decir que no va a haber, tampoco me atrevo a decir que sí va a haber”.

Agregó que harán consultas con el Ministerio de Finanzas para establecer qué posibilidades existen de un incremento.

El ministro reiteró que han decidido trasladar del renglón 022 (4.100 maestros) y del 021 (29.000) al 011 con el fin de dignificar a los educadores.

Comentó que las negociaciones con los 60 sindicatos que existen en la cartera educativa se realizan desde agosto de 2016, en los que se ha discutido el irrestricto cumplimiento de los 180 días de clases, evaluación del desempeño de los docentes y la formación docente universitaria en los que “hemos llegado a acuerdos claves”, señaló.

Así mismo, mencionó el reglamento de disciplina para maestros. “Tenemos muchos maestros buenos, pero tenemos otros que incurren en actividades que son ilícitas”, pero no hay ninguna normativa que permita procesar el comportamiento de los educadores, dijo.