Foto: Carlos Jacinto

Ciudad de Guatemala, 17 jul (AGN).– El Ejército de Guatemala, a través del Cuerpo de Ingenieros, apoyará el plan de rescate de la red vial con equipo rudimentario, en caso no se tenga acceso a la maquinaria moderna que se espera disponer mediante el estado de calamidad declarado por el Ejecutivo este lunes, informó una fuente oficial.

“Para bacheo, el asfalto será llevado a los tramos carreteros y únicamente necesitaríamos de cortadoras para alinear el bache y algunos rodos para aplanar, pero, por supuesto, de no darse este equipo, también vamos a recurrir a las herramientas rudimentarias que se usaban antes, como objetos de madera que se usaban para poder aplanar superficies”, dijo el ministro de Defensa, Williams Mansilla.

Mansilla explicó que su cartera tiene “claro” que la “rectoría” del trabajo a implementar bajo el estado de calamidad lo lleva el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) a través de Caminos”.

En su caso, explicó que al Ejército le corresponde “reforzar ese trabajo”, con el Cuerpo de Ingenieros.

Estimó que hasta 500 hombres estarían participando en la operación, dependiendo de los tramos que se tengan que trabajar, de acuerdo con el plan que diseñe el ministro Aldo García, titular del CIV.

García: “Hay oportunidad de trabajar por el bien del país”

Durante la conferencia de prensa, el ministro de Comunicaciones explicó que “las condiciones de ejecución mermaron” la capacidad para cumplir el plan que se tenía en el rubro de carreteras.

“Estábamos preparados en 2017 para hacer una ejecución exitosa. Sin embargo, lo que tuvimos fue un candado con en el artículo 100 (de la Ley de Presupuesto) y eso nos impidió ejecutar la obra desde enero de este año”, explicó.

Agregó que el CIV puso en marcha un “plan alternativo” preparando la ingeniería de proyectos que se lanzarán a partir de este jueves, con 800 kilómetros de recuperación de la red vial y reposición de proyectos.

No obstante, hizo ver que todo esto “nos llevó un tiempo porque no es fácil trabajar la ingeniería porque cada carretera tiene su variabilidad. Eso hace que no se ejecute, no es tan fácil por todos los candados, más los nudos de contratos anteriores”.

Con estado de calamidad -indicó el ministro- vamos a atender las carreteras centroamericanas.

Citó como uno de los ejemplos el contrato con la brasileña Odebrecht, dado que el estado especial “nos permite liberar el tramo que ellos trabajaron”, pero “para acometer con esto, necesitamos fortalecernos institucionalmente y no tenemos capacidad con Caminos; por eso nuestro aliado estratégico es el Cuerpo de Ingenieros del Ejército”.

El ministro García explicó que en el tema de las “emergencias” que provocan el mal estado de las carreteras “poco a poco vamos atendiéndolas”.

Explicó que “nos ayudamos con empresas de Covial, pero son empresas contratadas” y “estas no pueden trabajar donde tenemos algunos contratos (anteriores)”.

Anunció que serán necesarios “no menos de seis convoyes” de maquinaria y reconoció que en el tema de recursos para intervenir en la recuperación vial, “hemos desaprovechado las regalías del asfalto con (la compañía de exploración y producción petrolera) Perenco Guatemala; ahí está la oportunidad de que los dos ministerios podamos trabajar juntos por el bien del país.