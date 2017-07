Redacción AGN/Foto Carlos Jacinto

Ciudad de Guatemala, 7 jul (AGN).- El vicepresidente de Guatemala, Jafeth Cabrera, convocó hoy de nuevo a la unidad nacional para sacar adelante al país y apeló a la voluntad de los diputados al Congreso para que eliminen las trabas para la ejecución del presupuesto del 2017.

“La situación que vivimos con la Ley de Contrataciones del Estado es seria, porque ahorita hay dinero, pero no se puede ejecutar”, manifestó Cabrera en conferencia de prensa al tiempo de alertar que las comunidades “no pueden seguir abandonadas. Es una tarea que nos hemos puesto para mejorar las condiciones de nuestra población”, sostuvo.

El Vicepresidente hizo alusión al discurso pronunciado el jueves por el presidente Jimmy Morales durante el compromiso que asumieron los tres poderes del Estado para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

“El Presidente se ha dado cuenta de los retorcijones que ha tenido nuestro Gobierno, ha sido difícil salir adelante por la Ley de Contrataciones del Estado”, agregó.

Cabrera puntualizó que “necesitamos ejecutar ese presupuesto y sencillamente comprenderán que hay carreteras que no se pueden recapear o reconstruir, porque el artículo 100 no permite que se pague deuda atrasada y muchas compañías no siguen los procesos porque no se les ha pagado deuda que venía de arrastre del año pasado”, dijo.

Añadió que lo que el Presidente busca es “la unidad nacional” porque “si los tres poderes del Estado no nos unimos y la sociedad guatemalteca no es copartícipe de estos procesos, Guatemala no va a salir adelante”, advirtió.

El Vicepresidente también comentó que el cierre temporal de la mina San Rafael, decretado por la Corte de Constitucionalidad (CC), ha dejado a 1.600 familias sin trabajo.

Consideró que la mina venía operando con todos los aditamentos que la ley permitía y que su cierre conlleva una conflictividad para el país.

“Deberíamos responsabilizarnos todos los guatemaltecos, y cualquier instancia administrativa de Gobierno debería ser consecuente en sus acciones”, enfatizó, e hizo referencia también a la situación de los gobernadores que nombra el mandatario y que la CC ha dejado sin efecto, pese a que el Presidente está actuando conforme la ley.

Cabrera expresó que funcionarios de los mandos medios y ministros no están haciendo las gestiones administrativas porque “tienen temor” de que la Contraloría haga denuncias penales en su contra.

Sostuvo que la Constitución Política es clara en que nadie puede ser vencido sin antes ser oído en un juicio, pero en Guatemala, aseveró, “primero se les mete presos y después ven que no tenían ningún delito”.

“Yo creo que tenemos que reenderezar todas las instancias administrativas del Estado, hacer las cosas consecuentemente y con ello Guatemala va a salir adelante”, auguró.

El Vicepresidente expresó que el estado de las carreteras en el país es “verdaderamente lamentable” y advirtió que “si no nos unimos en este momento van a seguir a la deriva y no es cuestión de que el Presidente o mi persona estemos actuando en forma anómala. Al contrario, estamos tratando de enderezar el rumbo”, recalcó.