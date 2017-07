Foto: Óscar Dávila

Chimaltenango/Ciudad de Guatemala, 7 jul (AGN) – El presidente JimmyMorales llamó hoy a los distintos sectores nacionales y a las instituciones del Estado a cesar las zancadillas que impiden la ejecución de obras de infraestructura para el beneficio de la población.

“No es justo. Guatemala está para dar lo mejor de nosotros, no para meternos traspiés ni zancadillas entre nosotros. Eso era en el pasado”, dijo el mandatario durante una breve declaración ofrecida en Chimaltenango, a donde viajó para supervisar el proyecto de libramiento vial que ejecuta el Ministerio deComunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

“Hoy -propuso-, Congreso: tenemos que trabajar de la mano con el Ejecutivo, con el sector Justicia y con todos”.

Lamentó los obstáculos que imponen algunos órganos de Estado y citó concretamente a la Contraloría General de Cuentas (CGC).

“Alguien dijo que qué triste que los ministros no podían ejecutar. Voy a decir quién fue: la Contraloría General de Cuentas. No había formado su comisión. ¿Se dan cuenta? La Contraloría se tardó siete meses del año que hizo perder tiempo y eso hay que exigírselo a la persona que lo hace. No es justo”, expresó.

El mandatario felicitó a las instituciones y empresas a cargo del proyecto de libramiento vial y les reiteró todo el respaldo de la Presidencia.

Entonces, pidió al Congreso que “considere estos esfuerzos que se hacen. No es fácil -advirtió- ejecutar cuando no se tiene la legislación y cuando no se tienen los recursos”.

Reconoció que los préstamos que están bajo análisis en el Congreso para infraestructura “son vitales” y también la legislación.

El presidente Morales también lanzó una “petición abierta” a los dueños de la tierra por donde se proyecta completar la ruta, para que cedan el derecho y así poder avanzar en su ejecución. Reconoció que no se cuenta con un reglamento que regule la compra y posesión de la tierra.

Junto al ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), AldoGarcía, el Presidente explicó que se ha completado el 45 por ciento de la obra, y que comprende 7 de 15 kilómetros.

Indicó que en cinco de los kilómetros del tramo del proyecto no se ha logrado adquirir la tierra, por lo que “pidió a las autoridades locales que nos ayuden a convencer a los productores o propietarios a ceder el derecho lo más pronto posible, porque es un proyecto de interés nacional, especialmente para beneficio de las personas que vienen de Occidente, pero también para latranquilidad del municipio de Chimaltenango“.

Destacó que “necesitamos hacer este y muchos proyectos más”, y citó el Anillo Regional, que comunicará el municipio de Sanarate, en El Progreso, con la zona de Occidente, en Santo Domingo Xenacoj, Chimaltenango“.