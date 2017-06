LONDRES, 24 JUN (AP) — Funcionarios del ayuntamiento de Londres supervisaban el sábado la evacuación de cuatro edificios de viviendas públicas, como medida de precaución mientras se investigan las razones del incendio en el que murieron 79 personas en un rascacielos de la urbe, dejando a los residentes enojados y confundidos.

Las mayores preocupaciones tienen que ver con puertas contra incendios y el aislamiento de las tuberías de gas.

El Consejo de Camden dijo que decidió evacuar los edificios del complejo Chalcots después de que los inspectores de incendios dijeron que no podían garantizar la seguridad de los residentes.

Los inspectores descubrieron problemas con “el aislamiento de gas y los bloqueos de puertas”, que junto con la presencia de revestimiento inflamable significa que los edificios son inseguros, tuiteó Georgia Gould, quien encabeza el Consejo.

El Consejo de Camden dijo que unos 650 apartamentos fueron evacuados. Informes iniciales habían dicho que hasta 800 se verían afectados.

El Concejo de Camden es el primero en dar un paso tan drástico luego del incendio del 14 de junio en la Torre Grenfell.

“El Concejo de Camden está totalmente decidido a asegurar que nuestros residentes estén a salvo y les hemos prometido que trabajaremos con ellos, seguiremos actuando rápidamente y seremos abiertos y transparentes”, afirmó Gould en un comunicado.

Camden es uno de los concejos en Inglaterra que ha sido informado de que se colocó revestimiento inflamable en los edificios durante los proyectos de renovación, a pesar de que se había ordenado un revestimiento resistente al fuego.

Mientras tanto, el gobierno nacional dijo el sábado que las muestras de revestimiento de 27 complejos de apartamentos en rascacielos de 15 zonas no pasaron las pruebas de seguridad contra incendios. No se especificaron las ubicaciones de los edificios y no se informó de más evacuaciones.

Eso amplía el foco más allá del revestimiento exterior que se cree que causó la rápida propagación del incendio mortífero del 14 de junio.