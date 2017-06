Mildred Morales / Foto: Carlos Jacinto (SCSPR)

Ciudad de Guatemala, 19 jun (AGN).- El Gobierno de Guatemala evaluará la anómala contratación de una empresa para realizar actividades de cabildeo en Estados Unidos y tomará medidas para que esa situación no se repita, pues quien requirió los servicios no tiene representación gubernamental.

Anamaría Diéguez, viceministra de Relaciones Exteriores, comentó que el país no necesita de esos servicios porque la cancillería cuenta con personal capacitado para esa labor.

“La cancillería no ha contratado ninguna firma de lobistas, no hay necesidad porque tenemos a nuestro personal diplomático que está capacitado para llevar a cabo intervenciones ante autoridades en un tema específico”, declaró la funcionaria en conferencia de prensa.

Remarcó que el Gobierno no tiene ninguna participación en la contratación de dichos servicios que fueron solicitados por Marvin Mérida, excomisionado presidencial del Migrante, quien fue removido por excederse en sus funciones en marzo pasado.

Según los documentos, Mérida solicitó a la empresa Barnes & Thornburg sus servicios sin contar con el aval de la cancillería.

“Marvin Mérida no forma parte del Estado, ya no forma parte de la estructura ni como consejero ad honorem”, dijo la vicecanciller.

Por su parte, Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas Públicas, aseguró que el tema se discutirá con miembros de la Embajada de Guatemala en Estados Unidos para tomar las precauciones necesarias.

“La firma está mal al decir que hay representación de Estado con alguien que no tiene esa representación y que comete un error. Ellos no hicieron un análisis mínimo para determinar que es una persona que no tiene un mandato o una representación del Estado”, consideró.