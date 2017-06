NUEVA YORK (AP) 16/06/2017 — El gigante del internet Amazon anunció el viernes la compra de la cadena de supermercados Whole Foods en una transacción valuada en 13.700 millones de dólares, para crecer hacia el área de comestibles.

Amazon.com Inc. pagará 42 dólares por acción de Whole Foods Market Inc., incluyendo deudas. Quiere decir que le pagó un 18% por encima del precio de cierre del jueves.

El mes pasado, Whole Foods anunció una reestructuración de su junta de directores y un plan de reducción de costos, en momentos que bajaban las ventas. La cadena de tiendas de comestibles también estaba presionada por la firma inversionista activista Jana Partners.

Whole Foods, conocida por sus productos orgánicos, había estado sintiendo la presión de sus rivales, como la cadena europea de comestibles Lidl, que planea entrar al mercado de la costa atlántica, junto con Aldi y Trader Joe’s.

Amazon, entre tanto, ha estado creciendo en las áreas de bienes, servicios y espectáculos.

Whole Foods seguirá operando sus tiendas bajo su nombre y John Mackey seguirá como director general, con sede en Austin, Texas.

La empresa fundada en 1978 ha luchado por diferenciarse de sus competidores que también ofrecen alimentos orgánicos y frescos, y ha dicho que los clientes podrían estar escogiendo alternativas lo “suficientemente buenas” que quedan más cerca de sus casas. También ha dicho que tiene presión de parte de cadenas de restaurantes, compañías que entregan comidas y supermercados tradicionales como Kroger.

Se prevé que la transacción cierre en la segunda mitad del 2017.