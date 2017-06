Redacción AGN/Samuel Flores

Miami/Ciudad de Guatemala, 15 jun (AGN).- El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, felicitó hoy al presidente de Guatemala, JimmyMorales, por su liderazgo, por lo que hace por el país y por la implementación del Plan Alianza para la Prosperidad, con el que se busca evitar la migración hacia EE. UU.

“Para nosotros su presencia en este lugar es un honor. Estoy seguro de que hablo en nombre del presidente (Donald) Trump y el mío”, le expresó Pence al mandatario Morales durante una reunión bilateral en el marco de la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad enCentroamérica, celebrada en Miami.

Destacó que “nosotros (EE. UU.) tenemos una alianza con Guatemala, lo felicitamos por lo que está haciendo en su país. También felicitarlo por la implementación del Plan Alianza para la Prosperidad y por el incremento de un 19 por ciento del presupuesto alineado al plan en el 2017”.

El Vicepresidente estadounidense le manifestó al jefe de Estado guatemalteco que “sabemos que usted representa un liderazgo para su país”.

Por su parte, el Presidente de Guatemala agradeció a Estados Unidos en la reunión con Pence la colaboración que ha dado al país centroamericano.

“Hemos hecho un excelente equipo en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, esto se ha logrado gracias a la cooperación que ustedes nos brindan junto a la tecnología, y nosotros hemos puesto lo mejor en recurso humano”, le manifestó el mandatario guatemalteco.

El presidente Morales dijo que Guatemala le agradece más a Estados Unidos la cooperación y fortalecimiento de la población en el tema de salud.

“Hay una agencia agrícola de USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) que ha dado 30 millones de raciones de comida a nuestros niños, y recientemente se firmó un convenio para dar otros 25 millones de raciones en esa región (Huehuetenango). Esto lo agradecemos de todo corazón”, subrayó.

El mandatario guatemalteco enfatizó que “agradezco esta cooperación porque uno de los proyectos que he abanderado es la lucha contra la desnutrición crónica, -porque- un niño mal alimentado no crece, y su cerebro no se desarrolla”.

Al respecto, Pence dijo que Estados Unidos quiere colaborar con la administración de Jimmy Morales para “el beneficio de nuestros países”.

“Nosotros creemos que es imperativo luchar contra las organizaciones criminales y el narcotráfico, celebramos grandemente el acuerdotrinacional firmado meses atrás con Honduras y El Salvador, es de mucho beneficio para la región”, destacó Pence en referencia a este convenio a través del cual los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica combaten a las pandillas, el tráfico de drogas y la trata de personas, entre otros delitos.

Consideró que reducir los flujos migratorios sigue siendo prioridad para EE. UU.- y le agradeció a Morales el compromiso de abordar las causas estructurales que la provocan.

“Quiero felicitarlo por los avances logrados, lo instamos a seguir adelante y cuente con nuestro apoyo. Valoramos los esfuerzos que hace, en nombre del presidente Trump, por su lucha contra la corrupción”, reiteró.

También lo felicitó por la lucha contra la impunidad y dijo que pese a las críticas “admiramos su coraje y determinación. El trabajo que usted y su Gobierno hacen es de gran interés para nosotros, su esfuerzo es valiente, y en Estados Unidos lo valoramos”.

Pence añadió que continuarán apoyando el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), del Ministerio Público (MP) y el fortalecimiento de la justicia, y le recalcó el apoyo de su país al presidente Morales por su liderazgo, del que le ha hablado el embajador Todd Robinson, anotó.

El Vicepresidente de Estados Unidos se congratuló por el papel que ha asumido el mandatario guatemalteco en el caso de Venezuela y le dijo que “usted es parte de la historia”, y que la próxima reunión en Cancún (México) será una gran oportunidad para hablar claramente a favor de la democracia en ese país sudamericano.

“Estados Unidos continuará apoyando los esfuerzos de Guatemala para lograr una transformación y crear un clima de negocios que atraiga más inversión de empresarios norteamericanos”, añadió.

En la reunión el presidente Morales expresó su preocupación por la migración por considerar que “es pérdida de talento humano para mi país”.

Sobre ese tema agradeció al secretario John Kelly el ofrecimiento de no realizar deportaciones masivas de inmigrantes guatemaltecos. “Estamos haciendo todo lo posible para generar las condiciones para que nuestros hermanos guatemaltecos no emigren a este país”, explicó el mandatario.

El Presidente guatemalteco manifestó que los recursos que han obtenido se han invertido en programas sociales, de educación y salud, y que su Gobierno desea trabajar de buena forma con el sector justicia y establecer “la verdadera institucionalidad para que ninguno interfiera en la labor de otros”.