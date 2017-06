El presidente acusó a Comey de haber dicho cosas que no eran ciertas durante su comparecencia en el Senado este jueves. Insistió en que en las conversaciones que tuvo con el exdirector del FBI no hubo ni obstrucción de la justicia ni colisión.

El presidente Donald Trump aseguró el viernes en rueda de prensa que estaría “100%” dispuesto a declarar bajo juramento para contradecir el testimonio dado por el exdirector del FBI James Comey ante el Senado en el marco de la investigación sobre el ‘Rusiagate’.

Al acusarlo de “filtrador”, Trump aseguró que mucho de lo que testificó Comey este jueves “no es cierto” y prometió que “pronto” mostrará las cintas que revelan el contenido de esas conversaciones: “Quedarán muy decepcionados cuando escuchen la respuesta”, dijo a los periodistas en su primera reacción en persona tras la comparecencia de Comey.

Desde el jardín de las rosas de la Casa Blanca, el mandatario descartó que su campaña hubiera tenido relación alguna con Rusia para afectar el resultado de las pasadas elecciones presidenciales.

También negó que en las conversaciones con el exdirector del FBI hubiera intentado obstruir la justicia al pedirle que no investigara a su exasesor de seguridad nacional, Michael Flynn. “Yo no le dije eso. Te diré que no le dije eso”, reiteró a los medios que le consultaban sobre la denuncia de Comey.

“Ayer se demostró que no hubo colusión, que no hubo obstrucción”, insistió.

Este jueves, Comey testificó bajo juramento en el Senado. Allí acusó al presidente de mentir y desveló que el mandatario le habría pedido lealtad durante una cena y que detuviera las investigaciones a Flynn por el ‘Rusiagate’, lo que es analizado como una posible obstrucción del presidente a la justicia.

Justo después de la comparecencia, se escuchó la primera reacción del mandatario aunque no de su boca. El abogado personal de Trump, Marc Kasowitz, aseguró que el testimonio reivindicaba a su cliente y confirmaba que nunca buscó ni impedir la investigación sobre el intento de interferencia rusa en la elección de 2016 ni frenar las indagaciones sobre Flynn.

Kasowitz incluso volteó el juego al solicitar que las autoridades investigaran ahora a Comey por haber filtrado información privilegiada que no detalló. Sugirió que podría haber cometido el delito de perjurio. Pero el exdirector del FBI ya había advertido que el memorando que filtró a la prensa a través de un amigo no contenía información sensible.

Distintos medios, como Politico y The New York Times, citan a fuentes anónimas cercanas al presidente que aseguran que su equipo legal planea introducir una demanda contra Comey en el Departamento de Justicia por esta filtración.

Con su declaración, el presidente parece retar al Senado a que lo invite a contar su versión sobre las razones del despido del exdirector del FBI –al que aún le quedaban siete años en el cargo– y los nueve contactos que sostuvo con Comey, seis de ellos por teléfono y tres en persona. Hasta ahora, el mandatario solo había reaccionado a través de la red social Twitter, usando el mismo tono que su abogado: “Me he reivindicado total y completamente”. Sin embargo, de mentir bajo juramento podría ser llevado a un juicio político acusado de perjurio.