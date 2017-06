Brenda Larios / Foto: Carlos Jacinto (SCSPR)

Ciudad de Guatemala, 1 jun (AGN).– El ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Aldo García, advirtió hoy la necesidad de eliminar los artículos 97 y 100 de la Ley de Presupuesto como requisito para ejecutar las obras de infraestructura que requiere el país.

Esta preocupación también fue planteada el miércoles por el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, durante una entrevista por Radio Sonora.

“El artículo 97 y el 100 de la Ley de Presupuesto no nos dejan ejecutar proyectos, si no se quitan esos artículos no se pueden hacer”, advirtió el mandatario.

El ministro refrendo lo expresado por el Presidente durante la presentación de su necesidades de recursos financieros en el ejercicio de Presupuesto Abierto 2018.

García dijo que su cartera es una de las más afectadas en su ejecución por estos artículos de la ley, aprobados por los parlamentarios.

El presidente Morales alertó que éstos han afectado a las unidades ejecutoras en el avance de los proyectos, principalmente en los planes carreteros del país y propuso preguntar a los alcaldes.

“Pregúnteles a los 340 alcaldes. Les van a decir lo mismo. Nosotros creemos que esos candados o esos procedimientos han tratado de limitar la ejecución del Ejecutivo”, señaló.

El mandatario puso como ejemplo otro artículo de esta ley, el número 23, que manda a realizar un censo previamente para conocer a las personas que necesitan del apoyo alimentario a nivel nacional, y advirtió: “la ayuda se necesita hoy”.

“La pregunta es ¿cuándo se necesita la ayuda? -dijo-: (la persona que la recibe) la necesita hoy, ahora, no después de 18 meses que se tardaría un censo”, dijo.

El artículo 23 de la normativa de Ingresos y Egresos del Estado establece que, antes de entregar los aportes, el Instituto Nacional de Estadística debe llevar a cabo un censo para elaborar un “sistema de registro único de beneficiarios”.

En el caso de los proyectos de infraestructura, García dijo este jueves en Presupuesto Abierto que “la población pide a gritos el mejoramiento de calles y nosotros ya lo estamos haciendo ahora”.

Explicó que en junio “salen en su totalidad los proyectos de rehabilitación de carreteras a pesar de las dificultades que se me han presentado con el artículo 100 de esta ley, que no me ha dejado ejecutar 1.199 millones de quetzales que están parados”.

57 obras detenidas

García informó que actualmente esta cartera tiene 41 obras paralizadas en el Fondo Social de solidaridad y 16 de la Dirección General de Caminos. “Es una cantidad excesiva de obras que debieron haber arrancado desde enero y ya estamos a mayo”, subrayó.

Los proyectos carreteros que comienzan este mes corresponden a los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán, Jutiapa, Jalapa, Izabal, entre otros.

El artículo 97 de la Ley del Presupuesto 2017 determina la elaboración de un listado de proyectos de arrastre, que incluye un criterio en el que la Contraloría General de Cuentas y la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia son quienes deben supervisar los proyectos elegibles para recibir fondos públicos.

Mientras, el artículo 100 incluye la integración de una comisión especial que hará un inventario de proyectos y obras que presenten con obligaciones pendientes de pago, el cual debe ser presentado al Congreso.