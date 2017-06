Brenda Larios/Minex

Ciudad de Guatemala, 31 may (AGN). – El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Raúl Morales, dirigió hoy por unanimidad, la Vigésimo Novena Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la crisis política en Venezuela en la que se hizo un llamado al diálogo para resolver la problemática en ese país.

En esta reunión de cancilleres, realizada en Washington, la nominación la hizo el embajador de Costa Rica para que dirigiera la sesión.

Un total de 34 delegaciones participan en esta reunión, entre los que figuran Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Honduras, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, San Vicente y Las Granadinas y Santa Lucía.

En su intervención el vicecanciller Carlos Martínez expresó su solidaridad con el pueblo de la República de Venezuela, indicando que es inherente la solución de los problemas que actualmente existen en el país sudamericano, y destacó que Guatemala es respetuoso de los principios de este alto organismo internacional y “no buscará ser juez o árbitro” de este diálogo.

“Esta reunión constituye el diálogo más importante del hemisferio para abordar de manera colectiva la situación de la República Bolivariana de Venezuela por las disposiciones de esta organización”, dijo.

Guatemala reafirmó su compromiso de trabajar por el fortalecimiento de la paz y el respeto del Estado de Derecho Humano, y la gobernabilidad para la consolidación de la democracia.

“Guatemala cree en el diálogo para la resolución de conflictos, tenemos nuestra propia experiencia para alcanzar la paz donde aprendimos que el respeto a la vida es lo más importante”, señaló el funcionario al referirse al conflicto armado que duró 36 años.

En su discurso el vicencanciller destacó la ejemplar conducta de la población guatemalteca durante la manifestación masiva del 2015, donde se mostró “civismo”.

El objetivo de esta reunión es que los países promuevan una mediación de la región para resolver la crisis que afronta Venezuela, subrayó.

Según la página oficial de la OEA, en el encuentro está previsto que intervenga el representante de cada país durante unos cinco minutos, mientras que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, tendrá voz, pero no voto.

La reunión de Consulta de Cancilleres la establece la Carta de la OEA (1948), y no la Carta Democrática Interamericana (2001), por lo que en este encuentro no podría votarse por una eventual suspensión de Venezuela del organismo.