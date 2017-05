Marlyn Valdez De León/Foto: Óscar Dávila (SCSPR)

Ciudad de Guatemala, 30 may (AGN).- El Gobierno de Guatemala firmó hoy su adición a la Alianza Global WeProtec (Nosotros Protegemos), que reúne a 70 países en una agenda de acciones para proteger a la niñez y adolescencia frente al peligro de violencia y explotación sexual a través de la internet y, particularmente, de sufrir extorsiones por medio de acoso o “seducción en línea”.

El compromiso suscrito por las autoridades guatemaltecas fue entregado hoy por el vicepresidente Jafeth Cabrera, al embajador británico en Guatemala, Thomas Carter, por ser este país el principal impulsor de la iniciativa.

Claudia Ordóñez, secretaria ejecutiva de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) destacó que la Alianza Global WeProtec reúne a “varios países que han unido esfuerzos y recursos para combatir el uso de las tecnologías de información y comunicación para la comisión de delitos”.

Explicó que la SVET trabaja con campañas de información y acciones de prevención y sensibilización dirigidas a maestros, alumnos y padres de familia sobre las estrategias que utilizan los delincuentes para captar a sus víctimas.

Indicó que por la falta de denuncias de este tipo de delitos no se cuenta con datos estadísticos. Señaló que las personas “no se atreven a denunciar, no saben que esto constituyen un delito o no reconoce el delito”. Es por ello que trabajan para concientizar para la importancia de la denuncia, comentó.

Los menores son contactados por medio de perfiles falsos por personas que finalmente logran extorsionar a las víctimas. Se trata de un proceso conocido como “seducción en línea”.

La SVET ofrece capacitaciones a los establecimientos educativos que lo requieran, tanto públicos como privados, para prevenir este tipo de hechos.

Carter dijo que esta alianza es internacional “para proteger a los niños y adolescentes contra la explotación en línea”.

Con el compromiso suscrito por el gobierno de Guatemala, se podrán integrar esfuerzos de instituciones y organismos como la SVET, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), sociedad civil y el sector empresarial a través de unidades o gremiales en asuntos de informática.

De esta manera, Guatemala podrá “luchar con este problema, que se registra a nivel mundial”, dijo Carter.

Apoyo de Unicef y transnacionales

Explicó que “estamos trabajando con grandes empresas informáticas como Google, Microsoft, entre otras y empresas telefónicas en Guatemala”, para que tanto los menores de edad y los padres estén informados, indicó.

De acuerdo con lo informado por la embajada británica, este país europeo ha invertido alrededor de 70 millones de dólares. Como país miembro de esta alianza de naciones, Guatemala “tiene acceso a este fondo”, indicó.

Por su parte Mariko Kagoshima, oficial a cargo de Unicef Guatemala, manifestó que este fondo ha trabajado con Gran Bretaña que “intenta combatir el crimen cibernético de explotación sexual contra niños”.

En Guatemala, Unicef trabaja en tres líneas: instalación de una sala de investigación en el Ministerio Público (MP), con aportación de la Gran Bretaña; apertura de un espacio informático con la Policía Nacional Civil para investigación de este flagelo; y planes que la SVET ha lanzado con empresas de telefonía para dar impulso de la campaña “Me conecto sin clavos”.