Woods, 14 veces campeón de torneos major y segundo en la historia con 79 victorias de por vida en la Gira de la PGA, no ha jugado en los últimos cuatro meses y ha quedado fuera por el resto de la temporada mientras se recupera de su cuarta cirugía de espalda.

Los registros de la cárcel muestran que Woods fue fichado a las 7:18 de la mañana por la policía de Jupiter y fue liberado a las 10:50 de la mañana tras el pago de una fianza. La cárcel divulgó la foto para la ficha de Woods, en la que aparece vestido con una camiseta blanca.

Rightler aseguró no contar con más detalles de las circunstancias que ocasionaron la detención de Woods, y dijo que tampoco tiene información sobre si el arresto involucró drogas o alcohol. Indicó que un reporte del arresto podría estar disponible este martes.

El representante de Woods en Excel Sports, Mark Steinberg, no ha respondido de momento los mensajes de voz dejados por The Associated Press. El portavoz de la Gira, Ty Votaw, señaló que la gira no tiene comentarios al respecto.

Notah Begay, quien fue compañero de cuarto de Woods cuando ambos jugaban en Stanford, expresó su solidaridad al golfista. El propio Begay fue arrestado por un cargo agravado de conducir bajo los efectos del alcohol en 2000, cuando embistió por detrás un automóvil frente a un bar en Nuevo México.

Se le sentenció a 364 días de prisión, de los que sólo siete quedaron susependidos.

“Es algo vergonzoso para Tiger, algo que no puedes cambiar, regresando en el tiempo”, dijo Begay en declaraciones al Golf Channel, para el que trabaja. “Yo mismo he estado ahí… pero aquél fue un momento que cambió mi vida. Ojalá que él aprenda de esto, que crezca, que asuma su responsabilidad y que aproveche esto para hacer algunos cambios”.

Woods no ha participado en un torneo de golf desde que firmó una tarjeta de 77 golpes en la primera ronda en Dubai, donde se retiró al día siguiente por espasmos de espalda.

Estuvo en Los Ángeles para el Genesis Open, respaldado por su fundación, pero no pudo salir al campo en Riviera, por las dolencias de espalda.

Visitó también el Masters, pero sólo para estar presente en la cena que se ofrece a los excampeones.

Woods, el golfista que más tiempo se ha mantenido en el número uno del ranking, no ha destacado desde su última victoria en agosto de 2013 y se ha sometido a cirugías de espalda desde una semana antes del Masters de 2014 hasta su más reciente operación hace un mes.

En una actualización de su sitio web el viernes, Woods aseveró que la cirugía de fusión de vértebras le brindó un alivio instantáneo.

“No me he sentido mejor en años”, aseguró.

Woods se había metido ya en problemas extradeportivos en 2009, cuando chocó su camioneta contra un árbol y un hidrante frente a su casa en Windermere, Florida. Era la madrugada posterior al Día de Acción de Gracia, y el incidente derivó en que se conociera que Woods tenía relaciones extramaritales.

Se divorció de su esposa Elin Nordegren en 2010. Más tarde, tuvo una relación de dos años con Lindsey Vonn, campeona olímpica de esquí.