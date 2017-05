Amafredo Castellanos/Foto: Marvin García (SCSPR)

Ciudad de Guatemala, 27 may (AGN) – Con el proyecto interactivo Ideatones, o maratón de ideas, la iniciativa Gobierno Abierto del Gobierno del presidente Jimmy Morales abrió este fin de semana un nuevo espacio de participación ciudadana, esta vez en Villa Nueva, y programó el siguiente el 3 de junio en Jacaltenango, Huehuetenango.

“Los ideatones son el compromiso número once del plan de acción de Gobierno Abierto 2016-2018”, dijo a la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), Zaira Mejía, delegada presidencial para la coordinación de los esfuerzos de Gobierno Abierto en Guatemala.

Precisó que éste compromiso establece la realización de los ideatones como mecanismo de colaboración y participación ciudadana a nivel municipal para el mejoramiento de los servicios públicos.

El proyecto se ejecuta con el apoyo del Instituto Nacional de Fomento Municipal (Infom), la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), y Guatecambia, una organización de la sociedad civil, con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (AID).

La jornada cumplida el sábado reunió a vecinos de las diferentes zonas de Villa Nueva invitados para escuchar sus propuestas, anhelos y demandas, una información que luego de ser sistematizada será trasladada al alcalde del municipio.

La metodología fue dinámica, con rotaciones en diferentes módulos animados por jóvenes de la organización Guatecambia.

Problemas como la seguridad, especialmente en sectores como la colonia Ciudad del Sol, de ese municipio, o el sufrimiento cotidiano por los abusos que cometen los operadores y ayudantes del transporte colectivo local, fueron algunos de los expuestos por los participantes.

No obstante, todos coincidieron en la necesidad de aportar, no sólo con ideas y quejas, sino también haciendo lo propio a favor de la comunidad. No tirar basura en las calles, fue un ejemplo mencionado.

“La idea es que todos participemos con esta lluvia de ideas, proactiva, en pro de la mejora de los servicios públicos de nuestros municipios”, insistió Mejía.

Explicó que la acción refuerza el propósito de construir “un cambio de cultura donde los ciudadanos y los alcaldes se acercan para buscar soluciones a los problemas”.

Metodología innovadora

Ángel Ramírez, director de Guatecambia, explicó que los ideatones se realizan en ochos municipios diferentes del país y la idea es fomentar la participación ciudadana. El primero se cumplió hace una semana en el municipio de San Lucas, Sacatepéquez. Los siguientes tendrán lugar en municipios de Huehuetenango, Santa Rosa, Jalapa, Alta Verapaz y Quetzaltenango.

que el concepto que es que el ciudadano, por ser quien recibe los servicios públicos, exprese cómo poder mejorarlos, “construyendo propuestas colectivamente”.

Infraestructura, vial, transporte, alcantarillado y desechos sólidos son problemáticas “muy sentidas” en Villa Nueva, comentó.

Hizo ver que éstos se abordaron de una manera dinámica mediante una metodología es bastante participativa. “La idea es innovar en la participación ciudadana, y transformar la forma como nos involucramos con los vecinos y las autoridades”, señaló.