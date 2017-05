El francés es el mejor entre los otros escaladores en Asiago pero Tom Dumoulin sigue en camino para la victoria.

Thibaut Pinot ha conseguido la victoria en una etapa que estaba buscando al penúltimo día del Giro 100. Venció en un sprint estrecho entre los mejores escaladores de la clasificación general en Asiago pero su esfuerzo colectivo no fue suficiente para dejar fuera de la pelea por la Maglia Rosa Tom Dumoulin. Con 53″ de desventaja de la cabeza de la general el holandés sigue siendo una amenaza para el líder de la carrera Nairo Quintana, así como Vincenzo Nibali y Pinot. Una contrarreloj individual impresionante será la gran final de la centésima edición de la mañana Corsa Rosa en Milán.

Mañana en la cronómetro individual el primer atleta a salir es Giuseppe Fonzi (Wilier Triestina – Italia Selle) a las 13:45, mientras que el último será la Maglia Rosa Nairo Quintana a las 16:56 horas. Los corredores saldrán a intervalos de 1′ con excepción de los últimos 15, que comenzará a intervalos de 3′ del otro.

ESTADÍSTICAS

1 – Tercera victoria en un Grand Tour por Thibaut Pinot tras Porrentruy 2012 y el Alpe d’Huez 2015 en el Tour de Francia. Es el primer atleta francés que gana una etapa de montaña en el Giro desde Charly Mottet quién ganó al Paso Pordoi en 1990 por delante de Gianni Bugno. Era el 2 de junio de 1990, cuatro días después del nacimiento del ciclista FDJ

2 – Esta fue la victoria de etapa 64a para los corredores franceses en el Giro

3 – Las últimas contrarreloj más apretada en la historia del Giro en la víspera de la contrarreloj de la etapa final: en 2012 (llegada en Milán, 28,2 km), Joaquim Rodriguez tenía una ventaja de 31” sobre Ryder Hesjedal (Giro ganado por Hesjedal) ; en 2009 (llegada en Roma, 15,5 km), Denis Menchov tenía una ventaja de 20” sobre Danilo Di Luca (Giro ganado por Menchov); en 2008 (llegada en Milán, 28,5 km) Alberto Contador tenía una ventaja de 4” sobre Riccardo Riccò (Giro ganado por Contador); en 1981 (llegada en Verona), Giovanni Battaglin tenía una ventaja de 39” sobre Giuseppe Saronni y 50” sobre Tommy Prim (Giro ganado por Battaglin)

4 – En 1984 había 1’21” entre la maglia Rosa Laurent Fignon y Francesco Moser: éste volcó la tabla de la general, marcando diferencia de 2’24” al francés en los 42 km de carrera entre Soave y Verona

RESULTADO FINAL

1 – Thibaut Pinot (FDJ) – 190 km en 4h57’58”, media 38,259 km/h

2 – Ilnur Zakarin (Team Katusha Alpecin) m.t.

3 – Vincenzo Nibali (Bahrain – Merida) m.t.

< CLASIFICACIÓN GENERAL >

RUEDA DE PRENSA

El ganador de la etapa, Thibaut Pinot, dijo: “La victoria de etapa no es más importante que la victoria en general, pero es por eso que soy un corredor: lucho para ganar las carreras. Hoy en día es sin duda maravilloso, he vencido a los mejores corredores del Giro. Con Nibali y Quintana han funcionado muy bien, nos dieron 100%, que no midieron los golpes de pedal, pero una vez de vuelta sobre Pozzovivo y Zakarin todos pensamos en la victoria de etapa, yo también lo hice en los dos kilómetros finales. Sin embargo hemos mantenido 15 segundos sobre una corredor fuerte como Dumoulin, y eso significa que nuestra cooperación ha sido buena. En la salida de Cerdeña dije que quería una victoria de etapa y un lugar en el podio final. Tengo casi hecho pero ha sido difícil. Ahora hay 30 km a la meta. Voy a dar todo para terminar el Giro sin remordimientos. Voy a luchar por la victoria, pero Dumoulin probablemente sigue siendo el favorido. También recuerdo que Quintana ganó una prueba en la cronometro a la Ruta del Sur frente a Sylvain Chavanel el año pasado. Se puede defenderse. Será una batalla extraordinaria. Nadie puede decir quién va a ganar el Giro y esto es muy bonito. Pase lo que pase mañana, espero volver al Giro en el futuro. Siempre he creído que esta carrera me va a satisfacer. Incluso fue más allá de mis expectativas hasta el momento, no tengo nada negativo que decir acerca del Giro”.

La Maglia Rosa, Nairo Quintana, dijo: “La realidad de la etapa de hoy no es que es lo que apareció en la televisión. He dado todo en el grupo de cabeza. Quería ganar más tiempo y los corredores que estaban conmigo tenía la misma intención, así lo dieron todo. la ventaja que me tengo sobre Tom Dumoulin no es suficiente, pero podría ser lo justo. Es importante para mantener la fuerza y la motivación. Hice una buena contrarreloj en el pasado y espero que mañana será aún mejor. Es inusual para defender la Maglia Rosa en el último día, pero voy a dar lo mejor. No tengo miedo de la contrarreloj final. La cabeza me dice que puedo ganar o perder, todo es posible. No pienso en no estar en el podio final, mi única intención es ganar el Giro. Llegamos a este desafío con una buena sensación. No es fácil estar al 100% cuando recibió dos goles pero terminó bien gracias a un gran esfuerzo de equipo. No hubiera cambiado nada de lo que hice en el Giro hasta el momento, incluso cuando dejamos de ganar un minuto a Thibaut Pinot [en Ortisei]. Participar en una carrera como el favorito significa tener que tomar algunas decisiones, No somos máquinas, que no podemos controlar todo “.

< LA ETAPA DI MAÑANA >

Etapa 21 – Monza (Autodromo Nazionale)-Milano (Contrarreloj Individual) 29,3 km