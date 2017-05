elmundo.es

El Barcelona conquistó su vigesimonovena Copa del Rey y pudo ponerle rímel a su temporada gracias a su pantocrátor argentino. Decir que el equipo azulgrana es el Fútbol Club Messi parece ya una obviedad. Él vislumbra e imagina el partido.

Él encuentra el espacio para tramar el plan, esta vez tras la espalda de Llorente y Manu García.

Él reclama el balón, burla a cuantos rivales necesita, y lo hace llegar donde le da la gana. Así fue en el gol inaugural, cuando buscó el apoyo de Neymar para dibujar otra rosca para el recuerdo.

Así lo hizo en el segundo, cuando vio el avance de André Gomes, precursor del gol en fuera de juego de Neymar. Así lo hizo en el tanto que sentenciaba la noche a un suspiro del descanso, cuando dejó en Babia a cuatro rivales y permitió a Alcácer mirar al cielo y homenajear a su padre.

El 3-1 que cerraba el primer acto habló también del crepúsculo de una final hasta entonces preciosa. Intensa. Bien planteada por el Alavés de Mauricio Pellegrino, que no estaba dispuesto a que sus hombres tuvieran complejo de inferioridad alguno.

La línea de cinco defensas, la misma con la que los vitorianos tomaron el Camp Nou en septiembre, debía avanzar para que el trabajo de Marcos Llorente no fueran las paladas del náufrago sobre el tablón.

Sin embargo, Messi no entiende de murallas. Ni de ayudas triples en defensa. Su fútbol astilla tizas y emborrona pizarras.

Aunque no hay final que no esconda héroes malacostumbrados a vivir en el extrarradio. André Gomes, quién lo iba a decir, en su último partido de la temporada, en la última posición que hubiera imaginado pisar, la de lateral derecho, encontró no sólo la redención, sino el aplauso de una hinchada que le había negado piedad.

Aprovechó el portugués -otrora interior, otrora mediocentro, otrora extremo- su oportunidad tras un feo golpe de Mascherano con Llorente.

No sólo se abrió la cabeza, sino que su rodilla se quebró de mala manera. Y al argentino, a punto de cumplir 33 años, que había salido de titular para suplir al sancionado Sergi Roberto, se le acababa la final a los diez minutos.

No perdió la calma el Barcelona, pero entendió que toda desatención conllevaría respuesta por parte del impetuoso Alavés. El destino albiazul, cruel, se comportó como el balón que paseó dulcemente sobre la línea de gol antes de estrellarse en el palo.

Cillessen sólo pudo respirar aliviado. Ibai no ocultó su desesperación. Sobre todo, al ver cómo Messi alzaba por vez primera los brazos.

Nunca se rendiría El Glorioso. Ni mucho menos Theo, que atrapó uno de los goles de su vida. Su golpeo de falta a la escuadra contraria a la lógica estremeció por su belleza. Luego llegarían las embestidas de Messi y el esfuerzo de los jornaleros albiazules ante un Barcelona muy superior, ya gobernado por Iniesta.

Luis Enrique pudo despedirse aliviado. Messi le había perdonado. También al Barça.