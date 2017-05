Van Garderen ha batido al compañero de fuga Landa y ha logrado su primer éxito en una carrera de tres semanas. Dumoulin ha dado un paso más para ganar el Giro.

25 mayo 2017

Tejay van Garderen (BMC Racing Team) consiguió su primera victoria en una grande vuelta, superando a Mikel Landa (Team Sky) en Ortisei, en la línea final de la etapa 18 del Giro n°100. También ha sido un final espectacular entre los contendientes para la clasificación general: Nairo Quintana (Movistar Team) y Vincenzo Nibali (Bahrain – Mérida) atacaron en cuesta arriba sin suerte. Después fue el turno de Tom Dumoulin (Team Sunweb) que quería demonstrar su fuerza. En los últimos kilómetros, mientras que los tres primeros de la general se estaban marcando unos a otros, Thibaut Pinot (FDJ) y Domenico Pozzovivo (AG2R La Mondiale) se aprovechaban para ganar tiempo en la clasificación y llegar más cerca del podio.

ESTADÍSTICAS

1 – 12 países diferentes han tenido al menos un ganador de etapa en este Giro 100: es un récord absoluto. Uno más que en 2010

2 – La de Tejay van Garderen es la 12ª victoria de etapa en el Giro de Italia para un corredor estadounidense. La última había sido de Taylor Phinney, ganador del prólogo en Herning en 2012. Otros países con 12 victorias de etapa en el Giro son Luxemburgo y Dinamarca

3 – Van Garderen es el primer estadounidense en ganar una etapa de montaña en el Giro desde el ganador del Giro 1988: Andy Hampsten, al Selvino. Incluso en ese momento el segundo fue un ciclista español, Pedro Delgado

4 – Séptima victoria de etapa de BMC en el Giro y la segunda victoria en este Giro 100 después de la de Silvan Dillier en Terme Luigiane, etapa 6. También es la primera victoria de Van Garderen en una etapa de montaña desde el Tour de Suisse en Sölden del año pasado

RESULTADO FINAL

1 – Tejay Van Garderen (BMC Racing Team) – 137 km en 3h54’04”, media 35,118 km/h

2 – Mikel Landa Meana (Team Sky) m.t.

3 – Thibaut Pinot (FDJ) a 8″

> CLASIFICACIÓN GENERAL <

RUEDA DE PRENSA

El ganador de la etapa Tejay Van Garderen diJo: “Algo no estaba bien la semana pasada. Tuve un par de días muy malos. En un carrera de tres semanas es algo que no puede permitirse, no puede permitirse el lujo de tener malos días. Estoy feliz de volver a lograr un éxito y demostrar que estoy en buena forma. Estoy decepcionado por mi actuación en la CG, pero estoy feliz de haber ganado la etapa. Me encanta Italia. Me encanta el Giro. Vivía en Lucca, en Toscana, y durante varios años consecutivos he venido en estas partes para entrenamiento y he estado en el Chalet Gerard, un buen hotel. En esta zon en particular, me siento como en casa. Italia es maravillosa, la gente es apasionada y positiva. Estoy sorprende de que esperé tanto tiempo antes de correr el Giro, voy a volver seguramente. [Mikel] Landa es un corredor fuerte y muy rápido, he tratado de utilizar las mejores tácticas para vencerlo. Tenía que ser paciente y no atacar enseguida. Sabía que el final estaba en cuesta abajo y tenía que estar en la primera posición, pero pensé: “Si me caigo, me caigo… pero no voy a frenar”. Afortunadamente, no me caí y estoy muy feliz de ganar mi primera etapa en una carrera de tres semanas. Al mismo tiempo, no me rindo en ser un corredor de la clasificación. Las cosas pueden cambiar consiguiendo el apoyo total del equipo. Tal vez no pueda competir con [Nairo] Quintana en la subidas, en cima del Blockhaus, pero me veo más como corredor parecido a Dumoulin. Sólo tengo que evitar los malos días “.

La Maglia Rosa Tom Dumoulin dijo: “No sé si hoy yo era el más fuerte, sin duda estaba con los más fuertes. Me atacaron, no funcionó. Fue un buen día para mí. Mis rivales me han atacado, no era fácil cerrar el hueco por encima del Gardena, pero lo hice. Nunca he estado con problemas. En el final no estaba del todo satisfecho con la situación. Con sólo cuatro kilómetros o casi antes del final, sería bueno para Nibali, Quintana y para mi permanecer juntos, así que estaba frustrado, decepcionado y enojado con ellos. Al final es una buena situación para mí. Quintana es el escalador más fuerte, a veces puedo seguir y en otras no. La relación vatios / kg desarrollado en Blockhaus él era uno de los mejores de los últimos años. Hoy en día, al final de la última subida, quería probar mis rivales. Vi que estaban cansados. Todavía me sentía bien, pero no eran tan cansado para hacer diferencias. Mañana Piancavallo no será el último obstáculo. Conozco la subida pero nunca lo hizo, después de dos días todavía va a ser muy duro, todo el mundo sabe acerca de ellos, especialmente la etapa 20 con el Monte Grappa es muy difícil. Si pedaleo con mi ritmo, no pierdo mucho. Si no me sentía bien, sin embargo, podría perder mucho

Etapa 18

Moena (Val di Fassa)-Ortisei/St. Ulrich de 137 km. La tradicional etapa de los Dolomitas es corta pero muy dura con 5 puertos puntuables y casi 4.000 metros de altitud.

SIGA EL LIVE

EL TIEMPO DE HOY

Moena (13.00 – Salida): Despejado, 19°C. Viento: moderado – 12 km/h.

Ortisei (17.00 aproximadamente – Llegada): Despejado, 19°C. Viento: moderado – 12 km/h.

BONIFICACIONES

Durante la etapa habrá 13 segundos de bonificaciones máximo en juego para la clasificación general, tres segundos de sprint intermedio y 10 en la meta final para el primer lugar. También hay 31 puntos para la clasificación de la Maglia Ciclamino (clasificación por puntos) y 107 puntos para la Maglia Azzurra del mejor escalador.

CLASIFICACIÓN GENERAL

1 – Tom Dumoulin (Team Sunweb)

2 – Nairo Quintana (Movistar Team) a 31″

3 – Vincenzo Nibali (Bahrain – Merida) a 1’12”

MAGLIE

Maglia Rosa, líder de la general, patrocinada por Enel – Tom Dumoulin (Team Sunweb)

Maglia Ciclamino, líder de la clasificación por puntos, patrocinada por Segafredo – Fernando Gaviria (Quick-Step Floors)

Maglia Azzurra, líder del Gran Premio della Montagña, patrocinada por Banca Mediolanum – Mikel Landa Meana (Team Sky)

Maglia Bianca, líder de la clasificación para los jóvenes, patrocinada por Eurospin – Bob Jungels (Quick-Step Floors)

RECORRIDO

Etapa 18 – Moena (Val di Fassa)-Ortisei/St. Ulrich 137 km – desnivel de 3.700 m

