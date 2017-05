Brenda Larios/Carlos Jacinto/PNC

Ciudad de Guatemala, 25 may (AGN).- Fuerzas de seguridad de Guatemala y El Salvador recapturaron hoy a Marixa Lemus Pérez, alias “La Patrona”, en el municipio salvadoreño de Aguachapán y será expulsada de ese país para someterla de nuevo a la justicia guatemalteca, informaron fuentes oficiales.

“Se confirma la captura de Marixa Lemus, la prófuga más buscada, 14 días después de su evasión gracias al trabajo de inteligencia civil, dirección criminal y la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala en coordinación con El Salvado”, indicó el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, en entrevista con la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN).

Informó que esta operación, en la colonia La Lechera, de Aguachapán, fue limpia, sin ningún disparo, ni algún tipo de violencia” contra la capturada.

Autoridades salvadoreñas realizarán la entrega de Lemus en la frontera de Valle Nuevo en las próximas horas, donde ya están a la espera agentes de la PNC para trasladarla vía aérea a Ciudad de Guatemala con fuertes medidas de seguridad.

“Marixa Lemus ya no es una prófuga más de la justicia y será recluida en un centro penitenciario con las condiciones de seguridad para que no se vuelva a evadir, a los jueces o juez que tenga ese proceso penal esperamos que no ordenen su reclusión en Mariscal Zavala”, dijo el funcionario.

El ministro destacó que este es “un ejemplo de la coordinación con otros países en materia de seguridad”, por medio de la fuerza transnacional entre Guatemala, El Salvador y Honduras.

“Desde el primer momento en que tuvimos conocimiento de que se evadió, se iniciaron las investigaciones, sabíamos que había tomado ruta de escape a El Salvador, las autoridades coordinaron el trabajo de inteligencia y localización, por lo que se logra la captura”, dijo.

El titular de la careta del Interior reiteró su compromiso con los guatemaltecos para seguir trabajando a favor de su seguridad.

Por medio de su cuenta oficial de twitter, el presidente Jimmy Morales felicitó a las fuerzas de seguridad por esta captura, expresando: “Gracias a la eficiente coordinación entre los equipos de Mingob, PNC y autoridades de El Salvador, se captura a Marixa Lemus ‘La Patrona’”.

Lemus, quien cumplía una condena de 94 años de prisión en la Brigada Militar Mariscal Zavala, en el norte de la capital guatemalteca, fue detenida luego de investigaciones criminales coordinadas con las autoridades salvadoreñas.

Alias “La Patrona” cumplía prisión por los delitos de parricidio, evasión, asesinato, asesinato en grado de tentativa, secuestro y asociación ilícita.

Por este caso fue destituido el director del Sistema Penitenciario, Nicolás García.

Además, fue capturado Byron Manuel Santos Galindo, el abogado de Marixa Ethelinda Lemus, y ocho agentes del Sistema Penitenciario señalados de participar en su fuga.