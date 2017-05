Londres, Reino Unido | AFP | viernes 19/05/2017 –

Con su causa en Suecia por violación archivada, Julian Assange, fundador de WikiLeaks refugiado en la embajada ecuatoriana de Londres desde 2012, tiene cinco posibilidades ante sí.

1) Assange sale de la embajada y va a la cárcel

Tras cinco años encerrado en condiciones espartanas en la embajada de Ecuador, Julian Assange debe tener ganas de libertad. Pero tan pronto como salga, la policía británica ha prometido detenerlo porque violó las condiciones de su libertad condicional cuando se refugió en la legación diplomática, en vez de entregarse para su extradición a Suecia. Parece poco probable que mientras se resuelva el caso le vuelvan a dar la libertad condicional, por lo que podría llegar a pasar hasta un año en la cárcel, la pena máxima por este delito.

2) Assange es extraditado a Estados Unidos

Assange siempre consideró que la investigación por violación de la que era objeto en Suecia no era más que una maniobra para extraditarlo a Estados Unidos, donde podría ser juzgado por la publicación de documentos secretos militares y diplomáticos. Esa posibilidad no ha desaparecido, y la fiscalía británica no quiso confirmar ni negar a la AFP si tiene sobre la mesa una demanda de extradición de Washington.

Estados Unidos tampoco dice claramente lo que quiere. Cuando le preguntaron al fiscal general Jeff Sessions si la detención de Assange era una prioridad, no aclaró si había solicitado formalmente su captura: “buscaremos meter en la cárcel a algunas personas”, se limitó a decir.

3) Assange es extraditado a Suecia

Parece sorprendente, pero no lo sería tanto, como explicó el comentarista legal británico David Allen Green en su cuenta de Twitter. “Si Assange fuera detenido en el Reino Unido, Suecia podría revisar su decisión porque la extradición sería más fácil”, escribió. Y es que Suecia archivó la causa no por falta de pruebas, sino por las dificultades de seguir adelante con el caso. Los hechos no prescriben hasta 2020.

4) Assange sigue encerrado en la embajada

Ante tales amenazas, Assange podría quedarse en la embajada. El 19 de junio cumplirá cinco años en el edificio lúgubre del barrio de Knightsbridge, donde vive en un espacio pequeño, con un gato, y recibe las visitas regulares de amigos como la actriz estadounidense Pamela Anderson.

5) Assange logra llegar a Ecuador

Tras conocerse el archivo de la causa, Quito, que concedió asilo a Assange, reclamó que Londres le permita viajar a Ecuador.

Las autoridades británicas se han negado siempre a permitir la salida del país de Assange y no han dado signos de perdonarle sus cuentas con la justicia.

