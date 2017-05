Donis Figueroa/Mingob

Ciudad de Guatemala, 15 may (AGN).- El ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara, realizó una visita al Centro de Rehabilitación y Reinserción del nuevo modelo de gestión penitenciaria Fraijanes I, para verificar el cumplimiento de los programas dirigidos a las privadas de libertad, informó una fuente oficial.

El titular de la cartera, junto a otros funcionarios, hizo un recorrido por las áreas de comedor, cocina, pasillos, celdas, clínica y conversó con algunas internas, quienes le manifestaron sentirse agradecidas por el apoyo de las autoridades para mejorar su situación al trasladarlas a esa prisión.

“Estamos complacidos con el funcionamiento que se está desarrollando, hemos compartido con las privadas de libertad quienes manifiestan una diferencia de dónde se encontraban anteriormente a lo que han encontrado en este nuevo centro que es parte del nuevo modelo de gestión penitenciaria que estamos implementando”, dijo Rivas.

El funcionario agradeció el apoyo brindado por el personal administrativo y los agentes de vigilancia y tratamiento que velan por la seguridad de las internas, por su entrega y trabajo.

Agregó que ya se concluyó con el proceso de evaluación de las privadas de libertad, por lo que se procederá a la implementación de clases de nivelación escolar y talleres, donde las reclusas invertirán su tiempo en capacitarse mientras cumplen sus sentencias.

Este modelo impulsado por el presidente Jimmy Morales y ejecutado en la administración del ministro Rivas, tiene los lineamientos de cero hacinamiento y cero ocio, para que las internas puedan capacitarse y mejorar su situación cuando cumplan su condena y salgan a servir a la sociedad guatemalteca.

Destacan diferencias

Ingrid Roldan, una de las internas de este centro, destacó la diferencia de estar en este nuevo lugar, al compararlo con las condiciones en las que se encontraban en el Centro de Orientación Femenino (COF).

“Estoy muy contenta, a pesar que al principio no quería, pero ahora estoy más tranquila y me siento agradecida por el apoyo que nos han demostrado las autoridades de Gobernación”, dijo la reclusa.

Por su parte, Paola Reyes, afirmó que se ha ido adaptando al cambio y que le gusta estar en Fraijanes I porque las tratan bien y con respeto. Además recordó que en el COF dormía en el suelo.

“Aquí tengo una colchoneta y mis cosas, ya que en el COF se me perdían por el hacinamiento. Estoy contenta, ya me estoy acostumbrado porque al principio me costó, pero sé que con el apoyo de las autoridades nos irá muy bien”, manifestó.