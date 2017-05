Ciudad de Guatemala, 4 may (AGN) – Hasta la noche del jueves, el juez de paz a cargo de la solicitud de exhibición personal a favor del ex gobernador mexicano Javier Duarte, quien enfrenta un trámite de extradición, no se había presentado en la Prisión para Hombres de la Zona 1 (en el cuartel militar Matamoros), informó una fuente oficial.

Rudy Esquivel, portavoz del Sistema Penitenciario (SP), dijo que hasta las 19:00 horas no había ningún aviso sobre la presencia del juez.

Esquivel descartó que Duarte, de 43 años y quien fue detenido en Guatemala el 15 de abril bajo cargos de corrupción en su país, haya sido objeto de amenazas y vejámenes durante una requisa de rutina la noche del martes.

“Hubo una requisa general el martes en la noche, rutinaria, y en su celda no se encontró ningún ilícito”, declaró el portavoz, quien negó supuestos malos tratos por parte de los guardias del SP a cargo del procedimiento preventivo.

Este día, el abogado de Duarte, Carlos Velásquez, informó a medios de prensa que solicitó una exhibición personal para que un juez verifique las condiciones del detenido aduciendo que es “objeto de vejámenes”.

Esquivel indicó que al SP no le corresponde emitir opinión sobre la acción legal que sus abogados plantearon ante un juez de paz y sostuvo que “se respeta el derecho” que les asiste.

“La acción de supervisión a cargo del juez puede ocurrir mañana o pasado, todo depende de su agenda de trabajo”, explicó Esquivel.

Reconoció que las autoridades del SP rechazaron una solicitud de Duarte para que le fuera autorizado el ingreso de un colchón, un ventilador y otros electrodomésticos. “No son ilícitos, pero están restringidos”, explicó.

Según Velásquez, el ex gobernador se quejó que los guardias del SP lo amenazaron con rociarlo con gas pimiento si no permitía el ingreso a su celda para revisarla.

El recurso de exhibición personal a favor del detenido persigue que se garanticen sus derechos y se verifique la acción denunciada, informó el abogado.

El ex gobernador mexicano fue detenido con fines de extradición el pasado 15 de abril en un hotel del turístico municipio guatemalteco de Panajachel, en el departamento de Sololá, por solicitud de las autoridades mexicanas, que lo acusan de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Duarte, miembro del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), renunció a su cargo en octubre del año pasado un mes y medio antes de terminar su mandato.