Elmer Telón Galdámez

Ciudad de Guatemala, 25 abr (AGN).- El vicepresidente de Guatemala, Jafet Cabrera, se manifestó hoy a favor de la creación de una ley que penalice la actividad de las pandillas juveniles, conocidas como maras, las cuales son señaladas de múltiples delitos y actos de violencia en el país.

“Estamos a favor que se aplique una nueva ley de maras, en la que se incluyan términos como el terrorismo, porque ellos actúan como tales, además están matando pilotos, extorsionando a la población”, respondió al ser consultado por la prensa sobre la iniciativa de ley que fue presentada ayer en el Congreso de la república.

La iniciativa propuesta por la bancada Todos contempla multas de 20.000 a 35.000 quetzales a quienes instiguen a cometer delitos y prisión de uno a cuatro años, con la variante que estas puedan triplicarse si a los que se obligue sean menores de edad.

La propuesta prohibiría la existencia en el país de las pandillas criminales y delincuenciales las cuales serían castigadas con prisión de seis a doce años y una multa de hasta 60.000 quetzales.

Debe ser integral y coordinado

El vicegobernante aclaró que este proyecto debe ser un proceso serio e integral pero que no depende solo de Guatemala, sino que atañe también a los países vecinos. “Se deben realizar esfuerzos conjuntos con El Salvador y Honduras”, citó.

Dijo que el esfuerzo que hace el Gobierno en este tema “se hace pequeño porque se logran desarticular grupos y al día siguiente vuelven a surgir”.

Por ello es importante los esfuerzos entre los tres países dentro del trabajo que se realiza en el programa denominado Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, apuntó.

“El problema de las pandillas juveniles debe ser abordado porque debilita a la sociedad”, argumentó.

El tema de las pandillas juveniles es un tema delicado debido a que usan a menores de edad en temas de sicarito y extorsión.

“El tema de maras o pandillas no se ha tratado desde la óptica de una política social en las últimas administraciones de Gobierno”, según el ex ministro de Gobernación Mario Mérida, quien estima que el nivel de violencia que puede surgir desde las pandillas o maras, y especialmente utilizando a menores de edad, es “un debate que no puede ser prorrogado”.

Por ello, el debate interno sobre el fenómeno debe determinar si las maras o pandillas van a ser reconocidas como una expresión del crimen organizado o la tipificación de menores en riesgo o en conflicto con la ley, según el exfuncionario.