Marlyn Valdez / Foto: Óscar Dávila (SCSP)

Ciudad de Guatemala, 21 abr (AGN).- El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Sergio García Cabañas, dijo hoy que el trabajo de combate de los incendios forestales seguirá con las capacidades disponibles: “Palos, machetes y hasta con las manos”.

Explicó que el interés primordial en el momento actual es coordinar esfuerzos para evitar que los incendios en la Biósfera Maya, en Petén, se extiendan.

Indicó que por ahora están activos dos incendios en ese departamento, a los que se suman tres en los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa y Huehuetenango.

El funcionario advirtió que los dos helicópteros prestados por México para este fin retornarían hoy.

García Cabañas ofreció una conferencia de prensa este viernes en el marco de una reunión con 24 instituciones vinculadas al trabajo interinstitucional para el combate de los siniestros.

Explicó que las instituciones fueron citadas por la Conred, como institución responsable de coordinar y tomar medidas para atender la emergencia, de acuerdo con el estado de calamidad decretado por el Ejecutivo.

“Convocamos a todas instituciones para implementar el plan de acción inicial”, dijo. Agregó que las instituciones convocadas están involucradas en todo el proceso, tanto para el combate de los incendios como para la recuperación de la Biósfera Maya.

García Cabañas expresó: “Nosotros estamos de acuerdo” si el Congreso resuelve delimitar el estado de calamidad solo para el departamento de Petén.

“Lo que queremos es salvar la Biósfera Maya y que los incendios no sigan creciendo”, indicó.

No obstante, advirtió que las necesidades siguen latentes ante riesgos por desastres naturales y emergencia porque después de los incendios forestales se vienen las que puedan generar las lluvias.

“Nos hemos dado cuenta de que recursos (para una respuesta más rápida) no tenemos. La población se pregunta por qué no prevenimos, por qué no los combatimos rápido, pero recursos no tenemos. Se trabaja con botas, tenis, palos, machetes y hasta con la mano”, describió.

Comentó que “el pobre bombero arriesga su vida, a veces de manera voluntaria, y ni siquiera los estamos protegiendo; entonces, es necesario comprar equipo y tener herramienta adecuada, para trabajar más rápido”.

Recalcó: “Ya vieron, la ventaja de tener helicópteros: en una semana se apagaron los incendios que se mantenían desde hacía 15 días. Eso demuestra la importancia de tener recursos, pero si ni herramientas para los bomberos tenemos, estamos mal”.

Insistió: “Queremos prepararnos” y aclaró que “estos tres días de agua no quiere decir que los incendios ya no van a existir. Los incendios son provocados y no sabemos dónde los van a prender, por eso tenemos que estar preparados”.

Legislativo posterga conocer decreto

El órgano legislativo de Guatemala resolvió hoy levantar la sesión programada, pero aprobó, con el voto favorable de los diputados presentes, postergar para el lunes conocer y discutir el decreto del Ejecutivo declarando un estado de calamidad en el territorio nacional ante la emergencia de los incendios.