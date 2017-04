Marlyn Valdez De León / Foto: tomada de staceyirvin.com/Óscar Dávila (SCSP)

Ciudad de Guatemala, 18 abr (AGN).– Las tragedias ocurridas en las últimas semanas en Guatemala, asociadas al sistema de protección de la niñez y adolescencia víctima de maltrato, abandono o en conflicto con la ley, llevan a las autoridades a cuestionar el fondo social del problema y preguntarse hasta dónde son necesarios los hogares refugio para menores.

“No debería haber albergues, no debería existir hacinamiento en hogares o albergues, los niños deberían ser protegidos por la familia”, reflexiona Claudia Ordóñez, titular de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET).

Esta institución administra 3 hogares que dan protección y albergue a 25 niñas, niños y adolescentes en cada uno, no obstante que estos tienen capacidad para 35 menores.

Ordóñez reconoce que, en realidad, estos, pese a los esfuerzos de la SVET por su adecuado y eficiente funcionamiento, no representan un factor positivo para el país, pero que las condiciones sociales obligan a su creación.

“Ante la necesidad y la realidad social que estamos viviendo como país, se han tenido que abrir los albergues”, comenta la funcionaria.

La SVET es una institución del Gobierno de Guatemala cuya acción está dirigida a atender a las víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas.

Lamenta que sea en el propio seno del hogar donde los menores sean víctimas de estos flagelos.

“No debería haber víctimas, no debería haber niñas de 10 años violadas por sus abuelos, no debería haber niñas embarazadas por sus propios padres”, advierte, tras exponer que estos son los casos que se abordan en la institución.

Explicó que las víctimas que atiende la SVET son remitidas por el sistema de justicia, lo que las convierte en “menores institucionalizados”, cuyo tratamiento debe cumplirse en un ambiente adecuado, con el personal necesario, así como evitar que ocurra una mezcla de perfiles.

No obstante, la Secretaría se ha enfrentado a la combinación de perfiles “constantemente”. La titular explica que los jueces remiten a esta institución a que no requieren el cuidado y tratamiento que corresponde a los niños que ellos protegen. No obstante, “ante una orden judicial tenemos la obligación de recibirlos”, señaló.

Ordóñez relató que en uno de los albergues ingresó una menor de 14 años debido a que la madre de la menor la institucionalizó porque dijo: “Yo ya no la aguanto”.

Lamentó la ausencia de responsabilidad en este tipo de casos, porque la familia debe ser “la primera encargada de proteger, cuidar y velar por los derechos de sus hijos”.

“Es ahí –expuso- donde les digo que cada institución debemos cumplir con nuestras funciones para que se resguarde la integridad y seguridad de aquellos niños que deben estar albergados”.

Código de Migraciones

Como parte de las acciones inmediatas que se busca implementar mediante un trabajo interinstitucional, Ordóñez dijo que se ha planteado una iniciativa de ley para la modificación del Código de las Migraciones y este se encuentra en trámite en el Congreso de la República.

Explicó que la SVET está en espera de que la propuesta sea aprobada para que estos albergues sean trasladados a la Secretaría de Bienestar Social (SBS) de la Presidencia.

“Es parte de lo que pretende buscar la mesa de alto nivel: una institución que asuma las funciones y la capacidad de atender a todos los menores que lo requieran”, señaló.

Campaña para denunciar

La SVET realiza una campaña de capacitación, formación y sensibilización para promover las denuncias de abusos que se cometan contra niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con las estadísticas de la institución, a febrero de 2017 se formularon 1.671 denuncias ante el Ministerio Público (MP) por este tipo de casos. De estas, 1.595 fueron por violencia sexual, 48 por trata de personas y 28 por explotación.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) certificó 1.008 casos de menores víctimas durante los primeros dos meses de 2017. Entre estos hay 900 niñas y 108 niños. Además, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social registró 168 casos de niñas menores de 14 años embarazadas.

En cuanto a la persecución penal contra los responsables, los datos dan cuenta de que las sentencias dictadas por el Organismo Judicial fueron 57 condenatorias, 53 de ellas por violencia sexual, 3 por trata de personas y una por explotación. Mientras, las absolutorias fueron 14, todas por violencia sexual.