“Sin duda es una noticia que preocupa pero que a la vez se vuelve un llamado urgente a las autoridades que deben afrontar la discusión de qué camino va a llevar la economía del país”, declaró la directora de Relaciones Internacionales de la entidad, Fanny D. Estrada.

A su juicio, el país debe dar “un salto urgente”, pues más allá de mantener lo existente es necesario “modernizarse y actualizarse con la flexibilidad que el comercio está demandando”.

“La decisión no es fácil, pues no es fácil innovar, no es fácil arriesgar, no es fácil exponerse a la crítica, pero no se puede seguir indiferente ante un desplome que, si no se atiende hoy, el mañana pagará la factura especialmente en empleos perdidos y en no generación de nuevos”, abundó.

Esta baja del 2 %, que representa un ingreso de 209 millones de dólares menos que en 2015, es consecuencia de las “acciones políticas internas” y de otros acontecimientos internacionales, pero Guatemala, añadió, “tiene que decidir si su futuro lo asienta en consumo, en exportación de personas o en producción nacional”.

Estrada indicó que otro tema que es necesario analizar es la devaluación del quetzal, que hoy se ubicó en 7,41 frente al dólar, lo que representa los “niveles más bajos de los observados durante el año pasado”.

“Un valor tan bajo, aunque temporalmente favorece comprar más productos importados, desde el punto de vista del crecimiento económico, no es lo más sano”.

Para solucionar esta situación, Agexpor exhortó a las autoridades a adoptar “un plan urgente” para que todos los procesos que le suben los costos a las empresas se hagan por internet, o agilizar las importaciones a través de la ventanilla ágil, un mecanismo ahora bloqueado.

El contrabando o el cambio climático son otros factores que condicionan la situación, por lo que la entidad pidió a los Organismos Legislativo y Ejecutivo atender a “la competitividad del país” para revertir estos resultados.

El sector exportador emplea, según Agexport, a 24 % de la población económicamente activa del país y un 67 % de las exportaciones se producen en el área rural.