Foto: Leonel Jiménez (SCSPR)

Ciudad de Guatemala, 3 feb (AGN).– El Gobierno de Guatemala está trabajando en la implementación de una estrategia que permita revertir el destino de los más de 7.000 millones de dólares que ingresan al país en concepto de remesas familiares, en su mayoría enviadas por los migrantes que viven en Estados Unidos, a fin de procurar que sean más productivas, dijo hoy el presidente Jimmy Morales.

El mandatario dio cuenta de este interés de su Gobierno durante una entrevista este viernes en el programa Viva la Mañana, de Guatevisión, durante la que fue consultado acerca de las acciones que su administración contempla adoptar para la protección de los migrantes guatemaltecos frente a las medidas y decretos promovidos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de llegar a cumplirse.

Advirtió que “es una disposición de ese país”, pero que “si eso se diera, tendríamos que plantear -independientemente de que se dé-, un programa para hacer más productivas sus remesas”.

Hizo ver que, hasta ahora, las remesas están más orientadas al consumo y que lo que hace falta es que “una parte sea destinada a su productividad y también a la calidad de inversión”, esto último en referencia a que muchos recursos enviados desde el exterior han servido para construir “castillos en una montaña”, donde se carece de servicios por las condiciones rurales.

Reconoció que “costará tiempo llevar la urbanidad a lo rural, pero si continuamos el programa a mejorar la calidad del gasto (de las remesas), y que estas sean productivas, ayudamos a nuestros migrantes”, dijo.

Descarta injerencia

Ante otra de las preguntas, el Presidente de Guatemala reiteró su rechazo a las afirmaciones sobre una supuesta injerencia de Estados Unidos en sus decisiones.

“Con Estados Unidos y con la Unión Europea, el Grupo de los 13, que es el que más cooperación nos brinda, hay una relación muy buena y sana, nos han apoyado y respetado, no he tenido ninguna presión, no injieren en el Ejecutivo”, subrayó.

Reconoció no obstante que “sí hay comentarios de personas, que ostentan o han ostentado cargos públicos” y citó el caso del señor Mario Taracena, expresidente del Legislativo sobre afirmaciones de que en Guatemala se reciben “instrucciones en inglés”.

Consideró que esto representa “una irresponsabilidad, como presidente de un organismo, porque pone en tela de duda la imagen de esa institución. Debiera aclarar a qué se refiere, porque genera todo tipo de malentendidos y porque hay que conectar el pensamiento con lo que se dice, uno es amo de lo que se calla”.