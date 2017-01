Donis Figueroa/Foto. Archivo/Pedro Agustín

Cuidad de Guatemala, 29 ene (AGN).- El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció hoy la suspensión temporal de la donación del 60 por ciento de su salario con el que apoya proyectos sociales.

“Hoy quiero compartir con ustedes una decisión difícil y personal, desde el inicio mismo de mi administración he donado un mínimo de 60% de mi salario para ayuda social, pero debido a la situación actual y al costo que me representa he tenido la necesidad de suspender dicha ayuda con carácter temporal”, escribió el mandatario en su perfil de Facebook.

En su publicación resalta que es algo que le duele, ya que instituciones y personas particulares con gran necesidad no podrán recibir su pequeña colaboración.

“Es difícil, pero lo hago con la fe en que pronto todo volverá a la normalidad, cuando así sea, volveremos a colaborar con la discreción acostumbrada: que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha”, manifiesta el gobernante.

Tres días después de haber asumido el cargo como jefe del Ejecutivo del país centroamericano, el 14 de enero de 2016, el presidente Morales anunció que donaría parte de su salario mensual para beneficiar proyectos culturales, sociales y de educación.

La promesa fue cumplida durante todos los meses del año pasado, beneficiando entre otras entidades, al museo de la iglesia de San Juan Comalapa, Chimaltenango, una fundación en Petén, aporte para la reconstrucción de la dársena de Champerico, escritorios para escuelas y programas de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP).

El presidente devenga un salario de 141.951 quetzales mensuales.