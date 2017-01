Guatemala, 29 ene (ACAN-EFE).- Plasman el dolor de la violencia, la corrupción de una vorágine de democracias en decadencia o la inocencia de unos niños que luchan por huir de un futuro desolador. Son los fotoperiodistas centroamericanos, que a través de sus lentes reivindican la realidad de la región en Esfotoperiodismo.

Un centenar de fotografías, de las que 30 se exponen hasta el próximo mes de marzo en Guatemala, reflejan que el periodismo gráfico y el arte pueden ser una misma cosa bajo el epígrafe “Atrapa y dispara nuestras emociones”, un mosaico policromático de imágenes de unos 70 autores.

Con el objetivo de exponer la realidad a una sociedad pasiva, impotente, indefensa y sumergida en el miedo, nació hace 12 años la iniciativa Esfotoperiodismo, un festival regional de fotografía en el que las cámaras hacen zoom en Centroamérica para visibilizar el horror y el miedo, pero también la belleza.

“Es una de las ventajas de los fotoperiodistas. Dar a conocer lo bueno y lamentablemente lo malo que hay algunas ocasiones (…). Detrás del lente de una cámara podemos dar a conocer todo lo que hay”, explica a Acan-Efe el guatemalteco Johan Ordóñez, fotógrafo de la agencia AFP y autor de algunas de esas imágenes.

Con su retrato de un niño que acaba de practicar box en una de las colonias de Guatemala más asediadas por las pandillas Barrio 18 y la Mara Salvatrucha a su espalda, este hombre de mirada afable y penetrante lamenta la pérdida de la inocencia.

Una situación de violencia endémica que convierte a Centroamérica en una de las regiones más violentas del mundo, a pesar de que no se desarrolla una guerra convencional, provoca estigmas sobre áreas “rojas” de las que no se sabe como luchan contra sus problemas.

El pequeño que aparece en su imagen, tomada en el asentamiento El Limón, es uno de los 200 niños y adolescentes que participan en diferentes disciplinas deportivas para pelear contra la violencia y alejarla de sus vidas. Retrata un problema latente sin “un cadáver, como vemos a diario”.

Mas no es la única lacra que ahoga a la región y, concretamente, a Guatemala. La desnutrición es otro gran escollo para alcanzar el desarrollo y la desigualdad. Moisés Castillo, fotoperiodista de AP, es consciente de ello. En 2015, cuando el país centroamericano se levantó contra la corrupción, él quiso indagar más, retratar las consecuencias.

En un viaje al Corredor Seco, una de las áreas más afectadas, fotografió a Giovanni Martínez, un pequeño de 5 años que a media tarde se quedó dormido sobre una tabla de madera porque “no tiene los nutrientes suficientes”.

“La condición de pobreza no le permite tener una vida normal”, reconoce con la mirada cabizbaja y añade, con las cifras grabadas a fuego en su retina: “Hay niños -más del 50%- que no pueden estar de pie el día entero porque no comen lo suficiente”.

Precisamente el cáncer de la corrupción es la imagen elegida de Felix Acajabón, trabajador de El Periódico. La figura de Roxana Baldetti, la primera mujer que llegó a ser vicepresidenta en Guatemala, entrando esposada en la parte de atrás de un vehículo por cometer, supuestamente, actos de corrupción es una muestra de esa lacra.

“Te transmite como una persona que tuvo el poder llegó al otro lado a través del abuso y la falta de humildad y sencillez. Aprovechándose del pueblo”, rememora mirando la foto: “Pasó de cien a cero”.

El universo de imágenes de Esfotoperiodismo invita a la población a reflexionar y tiene, entre otros fines, dar a conocer el trabajo de aquellos seres anónimos que ocultos tras una cámara buscan convertir al espectador en testigo.

Muchas veces lo logran. Una retrato del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, emulando a uno de los personajes de la “Tropa Loca” en el desfile militar forma parte de un mural en la capital del país, manifiesta su autor, Alex Cruz, de El Periódico.

Pero el fin no es ser protagonista: “Tratamos de no ser portada pero traer las noticias allá donde se necesita”, añade otro de los participantes en esta muestra, Oliver de Ros.

Este fotoperiodista español, que lleva unos tres años en Guatemala, fue uno de los que vivió de cerca la tragedia de El Cambray en octubre de 2015. Más de 300 víctimas quedaron bajo tierra por un derrumbe. Toda una colonia, rememora.

Como las imágenes eran tan “crudas”, durante las semanas que duró la búsqueda Oliver fue más allá para enfocar esta catástrofe “de una manera distinta, un poco más sobria”.

“Traté de enfocarme en hacer retratos de los familiares y de los cuerpos de socorro que trabajan en la zona 0 del desastre”, enseñar ese rostro “más humano” a través de un vínculo, “las mascarillas” que era cuasi obligatorio usar en el área por fuerte olor de la descomposición de los cadáveres.

Félix, Alex, Moisés, Oliver y Johan son algunos de los 70 fotoperiodistas cuyos trabajos han sido seleccionados para demostrar el talento de la región en Esfotoperiodismo 2016 y erigirse como una ventana abierta al mundo que visibiliza las problemáticas sociales y las miserias humanas de Centroamérica.